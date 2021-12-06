Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.12.2021 20:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.12.2021 20:46
    ABONE OL

    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 6 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanlığı, 6 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 269 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu Twitter üzerinden paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 269 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi.

    "AŞI ÖNEMİNİ KORUYOR"
    Günlük verileri değerlendiren Bakan Koca, "Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir doz aşı yapıldığında bundan hepimiz mutluluk duyuyorduk. Aşılanmanın, toplumun tüm bireylerine karşı da görevimiz olduğunun farkındaydık. Şimdi ciddi artışların olmaması üzüntü verici. 30 ilde 2. doz oranı %75'in altında. AŞI ÖNEMİNİ KORUYOR" ifadelerini kullandı.

    5 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        4 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        3 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        2 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            1 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            30 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

            29 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

                28 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

                27 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

                26 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
                    Memura ek zam geliyor!
                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 6 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu
                        SON DAKİKA