Son dakika: Sağlık Bakanlığı 6 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu





Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 269 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi.



"AŞI ÖNEMİNİ KORUYOR"

Günlük verileri değerlendiren Bakan Koca, "Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir doz aşı yapıldığında bundan hepimiz mutluluk duyuyorduk. Aşılanmanın, toplumun tüm bireylerine karşı da görevimiz olduğunun farkındaydık. Şimdi ciddi artışların olmaması üzüntü verici. 30 ilde 2. doz oranı %75'in altında. AŞI ÖNEMİNİ KORUYOR" ifadelerini kullandı.