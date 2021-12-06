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    • Güncel
    • 06.12.2021 14:20
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    • 06.12.2021 14:25
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    'Nurişler' soruşturmasında yeni detaylar! Suikast talimatı iddianamede ortaya çıktı

    Nuriş lakaplı Nuri Ergin’in liderliğini yaptığı ‘Nurişler’ suç örgütü hakkında iddianame düzenlendi. Ergin'in silahlı suikast talimatını, 2019 yılında Erzurumspor ve Karagümrük arasında oynanan maçta, Erzurum taraftarının 'Nuri Ergin' tezahüratına Karagümrük taraftarlarının eşlik etmemesi üzerine aldığı öğrenildi.

    Soruşturma, Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim'in 12 Eylül 2020'de Beylikdüzü'nde bir mekan çıkışında silahlı saldırıya uğraması ve bacağından yaralanmasıyla başladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede Yaşar Ecim'e karşı düzenlenen suikastın altında bir futbol müsabakasında yapılan tezahüratın yer aldığı belirtildi.

    KENDİSİNE TEZAHÜRAT YAPILMADIĞI İÇİN ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ
    İddianameye göre olay şu şekilde yaşandı; 2019 yılında Erzurumspor Kulübü ile yapılan futbol müsabakasında Erzurumspor taraftarları "Nuri Ergin" diye tezahürat yaptı ancak Karagümrük Spor Kulübü taraftarı bu tezahüratı yapmadı. Olayın ardından örgüt lideri Nuri Ergin cezaevine yasadışı yollarla soktuğu telefon ile birilerini arayarak "Ben ömrümü Karagümrük' e verdim, bu kadar ceza yattım, Erzurumlular "Nuriş" diye bağırır da Karagümrüklüler nasıl bağırmaz, onlara söyle hepsini öldüreceğim" diyerek spor kulübü başkanı Yaşar Ecim ve kulübün yönetimindeki kişileri tehdit etti. Olayın ardından ise suikast gerçekleştirildi.

    CEZAEVİNDEN YÖNETİYOR
    Hazırlanan iddianamede kamuoyunda Nurişler, Nuriş Kardeşler veya Karagümrük Çetesi olarak bilinen ve halen ceza evinde olan Nuri Ergin ile Vedat Ergin'in yanı sıra kardeşleri olan Nejat Ergin, Zeynel Ergin ve Soner Ergin bir araya gelerek organize bir suç örgütü oluşturdukları ve cezaevinde bulunan örgüt lideri Nuri Ergin'in telefon ile dışarıda bulunan adamları üzerinden talimatlar vererek eylemlerini sürdürdüğü aktarıldı.

        NURİ ERGİN LİDERLİĞİNDE KURULAN SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YAPISI
        İddianameye göre; söz konusu suç örgütünün eylemleri, ülkemizde özellikle 1990'lı yılların başlarında görüldü. Liderliğini Nuri Ergin' in yaptığı suç örgütünün bu yıllarda semt hal ve pazar esnafını haraca bağladıkları, kendilerine haraç vermeyen iş adamlarının dükkanlarını kurşunladıkları, husumetlilerine karşı yaralama, öldürme hatta bombalamaya kadar varan eylemlerde bulundukları iddianamede anlatıldı. Örgütün finansı ise haraç toplama, çek senet tahsilatının yanı sıra kumar oynatmak, uyuşturucu madde ticareti gibi yasadışı yollarla sağlanıyor.

        MASUM VATANDAŞLARI SİNDİRİYORLAR
        İddianamede örgüt lideri Nuri Ergin'in ceza evinde olmasına rağmen örgütü halen ceza evinden yönettiği, özellikle Karagümrük Mahallesinde bulunan şahıslar üzerinden talimatlarını gerek örgüt üyelerine mesaj verdiği, dışarda olan kardeşleri ve adamlarının ise örgüt faaliyetlerini sürdürdüğü aktarıldı. Soruşturma kapsamından Soner Ergin'in hem yönetici hem de örgütün sosyal medya propagandalarından sorumlu olduğu, yine yöneticilerden olan Necmettin Akpınar'ın ise örgütün kasası olduğu ve yapılan elemlere finansal destek verdiği bilgisine ulaşıldı. Hazırlanan iddianamede, örgütün kendisini Karagümrük üzerinde tahakküm sahibi ve tek otorite olarak lanse edip devletin otoritesini hiçe saydığı, vatandaşlar üzerinde baskı unsuru oluşturdukları ve yine bu yolla masum vatandaşları sindirerek haksız maddi menfaat temin ettikleri anlatıldı. İddianamede örgütün bazı kamu kurumlarında da adamlarının olduğu ve işlerini bu adamlar sayesinde daha kolay hallettikleri de aktarıldı.

        NURİ ERGİN LİDERLİĞİNDE KURULAN SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YAPISI
        İddianameye göre; söz konusu suç örgütünün eylemleri, ülkemizde özellikle 1990'lı yılların başlarında görüldü. Liderliğini Nuri Ergin' in yaptığı suç örgütünün bu yıllarda semt hal ve pazar esnafını haraca bağladıkları, kendilerine haraç vermeyen iş adamlarının dükkanlarını kurşunladıkları, husumetlilerine karşı yaralama, öldürme hatta bombalamaya kadar varan eylemlerde bulundukları iddianamede anlatıldı. Örgütün finansı ise haraç toplama, çek senet tahsilatının yanı sıra kumar oynatmak, uyuşturucu madde ticareti gibi yasadışı yollarla sağlanıyor.

            MASUM VATANDAŞLARI SİNDİRİYORLAR
            İddianamede örgüt lideri Nuri Ergin'in ceza evinde olmasına rağmen örgütü halen ceza evinden yönettiği, özellikle Karagümrük Mahallesinde bulunan şahıslar üzerinden talimatlarını gerek örgüt üyelerine mesaj verdiği, dışarda olan kardeşleri ve adamlarının ise örgüt faaliyetlerini sürdürdüğü aktarıldı. Soruşturma kapsamından Soner Ergin'in hem yönetici hem de örgütün sosyal medya propagandalarından sorumlu olduğu, yine yöneticilerden olan Necmettin Akpınar'ın ise örgütün kasası olduğu ve yapılan elemlere finansal destek verdiği bilgisine ulaşıldı. Hazırlanan iddianamede, örgütün kendisini Karagümrük üzerinde tahakküm sahibi ve tek otorite olarak lanse edip devletin otoritesini hiçe saydığı, vatandaşlar üzerinde baskı unsuru oluşturdukları ve yine bu yolla masum vatandaşları sindirerek haksız maddi menfaat temin ettikleri anlatıldı. İddianamede örgütün bazı kamu kurumlarında da adamlarının olduğu ve işlerini bu adamlar sayesinde daha kolay hallettikleri de aktarıldı.
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            ’Nurişler’ soruşturmasında yeni detaylar!
            Haberler Güncel 'Nurişler' soruşturmasında yeni detaylar! Suikast talimatı iddianamede ortaya çıktı
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