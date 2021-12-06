'Nurişler' soruşturmasında yeni detaylar! Suikast talimatı iddianamede ortaya çıktı

MASUM VATANDAŞLARI SİNDİRİYORLAR

İddianamede örgüt lideri Nuri Ergin'in ceza evinde olmasına rağmen örgütü halen ceza evinden yönettiği, özellikle Karagümrük Mahallesinde bulunan şahıslar üzerinden talimatlarını gerek örgüt üyelerine mesaj verdiği, dışarda olan kardeşleri ve adamlarının ise örgüt faaliyetlerini sürdürdüğü aktarıldı. Soruşturma kapsamından Soner Ergin'in hem yönetici hem de örgütün sosyal medya propagandalarından sorumlu olduğu, yine yöneticilerden olan Necmettin Akpınar'ın ise örgütün kasası olduğu ve yapılan elemlere finansal destek verdiği bilgisine ulaşıldı. Hazırlanan iddianamede, örgütün kendisini Karagümrük üzerinde tahakküm sahibi ve tek otorite olarak lanse edip devletin otoritesini hiçe saydığı, vatandaşlar üzerinde baskı unsuru oluşturdukları ve yine bu yolla masum vatandaşları sindirerek haksız maddi menfaat temin ettikleri anlatıldı. İddianamede örgütün bazı kamu kurumlarında da adamlarının olduğu ve işlerini bu adamlar sayesinde daha kolay hallettikleri de aktarıldı.