'Nurişler' soruşturmasında yeni detaylar! Suikast talimatı iddianamede ortaya çıktı

Soruşturma, Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim'in 12 Eylül 2020'de Beylikdüzü'nde bir mekan çıkışında silahlı saldırıya uğraması ve bacağından yaralanmasıyla başladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede Yaşar Ecim'e karşı düzenlenen suikastın altında bir futbol müsabakasında yapılan tezahüratın yer aldığı belirtildi.
KENDİSİNE TEZAHÜRAT YAPILMADIĞI İÇİN ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ
İddianameye göre olay şu şekilde yaşandı; 2019 yılında Erzurumspor Kulübü ile yapılan futbol müsabakasında Erzurumspor taraftarları "Nuri Ergin" diye tezahürat yaptı ancak Karagümrük Spor Kulübü taraftarı bu tezahüratı yapmadı. Olayın ardından örgüt lideri Nuri Ergin cezaevine yasadışı yollarla soktuğu telefon ile birilerini arayarak "Ben ömrümü Karagümrük' e verdim, bu kadar ceza yattım, Erzurumlular "Nuriş" diye bağırır da Karagümrüklüler nasıl bağırmaz, onlara söyle hepsini öldüreceğim" diyerek spor kulübü başkanı Yaşar Ecim ve kulübün yönetimindeki kişileri tehdit etti. Olayın ardından ise suikast gerçekleştirildi.
CEZAEVİNDEN YÖNETİYOR
Hazırlanan iddianamede kamuoyunda Nurişler, Nuriş Kardeşler veya Karagümrük Çetesi olarak bilinen ve halen ceza evinde olan Nuri Ergin ile Vedat Ergin'in yanı sıra kardeşleri olan Nejat Ergin, Zeynel Ergin ve Soner Ergin bir araya gelerek organize bir suç örgütü oluşturdukları ve cezaevinde bulunan örgüt lideri Nuri Ergin'in telefon ile dışarıda bulunan adamları üzerinden talimatlar vererek eylemlerini sürdürdüğü aktarıldı.