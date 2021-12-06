Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.12.2021 17:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.12.2021 17:56
    ABONE OL

    Kümülatif zam nedir, ne demek? Kümülatif TDK sözlük anlamı! Kümülatif artış ne anlama geliyor?

    Kümülatif kelimesinin anlamı gündemde yer alıyor. Çalışma Bakanlığı tarafından son dakika yapılan açıklamaya göre memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Vatandaşlar da Kümülatif artış ne anlama geliyor? Kümülatif zam nedir, ne demek? soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte Kümülatif TDK sözlük anlamı...

    Kümülatif zam nedir, ne demek?

    Kümülatifin anlamı araştırılıyor. Memur maaşlarına yapılması beklenen zam oranı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığını duyurdu. Peki Kümülatif artış ne anlama geliyor? Kümülatif zam nedir, ne demek? Kümülatif TDK sözlük anlamı haberimizde...

    KÜMÜLATİF TDK SÖZLÜK ANLAMI!

    Türk Dil Kurumu'nda (TDK) Kümülatif kelimesinin anlamı: Kümeli

    Kümeli sözcüğü 'Birikerek artması yani verilerin birikmesi suretiyle üst üste toplanması' anlamına gelmektedir. Elde bulunan herhangi bir verinin birikmesi üzerinden toplanması ile ortaya çıkan durumdur.

    BAKANLIK MÜJDEYİ VERDİ: KÜMÜLATİF ARTIŞ ORANI İLE ENFSLASYON FARKLARINDAN OLUŞAN ZAM YAPILDI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşmeyle ilgili ek protokol düzenleneceğini bildirdi.

    Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

    "4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldı.

    Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi.

    Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez.

        Bu nedenle yetkili konfederasyon ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme sonucunda kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz.

        Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır.

        Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasında durarak, ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanlarımız üzerindeki etkisini bertaraf edecek bu düzenlemeyi en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımız devam etmektedir."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Amirallerin iddianamesi hazırlandı
        Haberler Güncel Kümülatif zam nedir, ne demek? Kümülatif TDK sözlük anlamı! Kümülatif artış ne anlama geliyor?
            SON DAKİKA