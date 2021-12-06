Kümülatif zam nedir, ne demek? Kümülatif TDK sözlük anlamı! Kümülatif artış ne anlama geliyor?

Kümülatifin anlamı araştırılıyor. Memur maaşlarına yapılması beklenen zam oranı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığını duyurdu. Peki Kümülatif artış ne anlama geliyor? Kümülatif zam nedir, ne demek? Kümülatif TDK sözlük anlamı haberimizde...
KÜMÜLATİF TDK SÖZLÜK ANLAMI!
Türk Dil Kurumu'nda (TDK) Kümülatif kelimesinin anlamı: Kümeli
Kümeli sözcüğü 'Birikerek artması yani verilerin birikmesi suretiyle üst üste toplanması' anlamına gelmektedir. Elde bulunan herhangi bir verinin birikmesi üzerinden toplanması ile ortaya çıkan durumdur.
BAKANLIK MÜJDEYİ VERDİ: KÜMÜLATİF ARTIŞ ORANI İLE ENFSLASYON FARKLARINDAN OLUŞAN ZAM YAPILDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşmeyle ilgili ek protokol düzenleneceğini bildirdi.
Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;
"4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldı.
Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi.
Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez.