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    • Güncel
    • 05.12.2021 19:46
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    • 05.12.2021 20:01
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 5 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanlığı, 5 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 350 bin 937 COVID-19 testi yapıldı, 19 bin 357 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu Twitter üzerinden paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 937 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 357 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi yaşamını yitirdi.

    VAKA SAYILARI 20 BİNİN ALTINDA
    Günlük verileri değerlendiren Bakan Koca, "Vaka sayıları 20 binin altına büyük uğraşlar ve özveri ile düşüyor. Bunu kalıcı kılmak bizim mücadele kararlılığımıza bağlı. Hemen aşılarımızı olmalı ve tedbirden taviz vermemeliyiz" dedi.

    4 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        3 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        2 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        1 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            30 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

            29 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

            28 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
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                Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 5 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu
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