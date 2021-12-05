Sömestr, 15 tatil tarihi belli oldu mu? Yarı yıl tatili ne zaman 2022? MEB takvimine göre okulların kapanacağı tarih ise…

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN UZAKTAN EĞİTİM KARARI

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve valiliklere gönderilen yazıda evde eğitim hizmetinin velinin talebi ve özel hizmetleri kurulu kararı doğrultusunda evde yüz yüze yapılabileceği gibi uzaktan canlı ders olarak da yapılabilmesine ilişkin taleplerin Bakanlığa intikal ettiği vurgulandı.

Bu kapsamda evde eğitim hizmetinin covid-19 salgını süresince öğrenci velisinin talebi dikkate alınarak özel eğitim hizmetleri kurulunun kararı doğrultusunda evde yüz yüze veya uzaktan canlı ders olarak da yapılabileceği bilgisi paylaşıldı. İşte MEB tarafından gönderilen o yazı;

EVDE EĞİTİM HİZMETİ NEDİR, KİMLER YARARLANABİLİR?

Evde eğitim hizmeti, sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olduğunu sağlık raporu ile belgelendiren okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilere sunulan hizmettir. En az 12 hafta süreyle örgün eğitim kurumundan doğrudan yararlanamayacak öğrenciler sağlık raporu ile belgelendirilerek özel eğitim ihtiyacından yararlanabilir. Öğrenciler evde eğitim hizmetine veli başvuru dilekçesi, öğrenci belgesi ile müracaat edebilir.