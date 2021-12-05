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    • 06.12.2021 09:08
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    • 06.12.2021 09:08
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    Sömestr, 15 tatil tarihi belli oldu mu? Yarı yıl tatili ne zaman 2022? MEB takvimine göre okulların kapanacağı tarih ise…

    Yarı yıl tatili ne zaman 2022? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sömestr, 15 tatil tarihi belli oldu, MEB açıklaması geldi! Okulların kapanacağı tarih de açıklandı. Hem öğrenciler hem de veliler tatil planlarını yaparken bir yandan da okul kapanış tarihi ile sömestr, ara tatil hakkında bilgi edinme istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre merak edilen tarihler belli oldu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Sömestr, 15 tatil tarihi belli oldu mu?

    Gündemde sıklıkla Yarı yıl tatili ne zaman 2022? Sorusuna yanıt aranıyor. Öğrenciler kadar veliler de bu tarihi merak ediyor ve plan yapmak için araştırmalara başladı. 6 Eylül'de yüzyüze eğitime başlayan okullarda ilk ara tatil Kasım ayında yapılmıştı peki ikinci ara tatil zamanı nedir? Aralık ayının yaşandığı şu günlerde yoğun bir şekilde araştırılan Sömestr, 15 tatil tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre belli oldu. Okulların kapanacağı tarihi de haberimizden öğrenebilirsiniz.

    YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN 2022?

    Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi ile kasım ara tatili ve yarıyıl tatili (sömestr tatili) tarihleri belli oldu. Ocak ayında başlayacak olan yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

    2. DÖNEM ARA TATİL VE 15 TATİL NE ZAMAN?

    Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek.

    2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

    İkinci dönem ara tatili ise 11 Nisan 2022 Pazar günü başlayıp 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecek

    2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.

        MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN UZAKTAN EĞİTİM KARARI

        Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve valiliklere gönderilen yazıda evde eğitim hizmetinin velinin talebi ve özel hizmetleri kurulu kararı doğrultusunda evde yüz yüze yapılabileceği gibi uzaktan canlı ders olarak da yapılabilmesine ilişkin taleplerin Bakanlığa intikal ettiği vurgulandı.

        Bu kapsamda evde eğitim hizmetinin covid-19 salgını süresince öğrenci velisinin talebi dikkate alınarak özel eğitim hizmetleri kurulunun kararı doğrultusunda evde yüz yüze veya uzaktan canlı ders olarak da yapılabileceği bilgisi paylaşıldı. İşte MEB tarafından gönderilen o yazı;

        EVDE EĞİTİM HİZMETİ NEDİR, KİMLER YARARLANABİLİR?

        Evde eğitim hizmeti, sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olduğunu sağlık raporu ile belgelendiren okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilere sunulan hizmettir. En az 12 hafta süreyle örgün eğitim kurumundan doğrudan yararlanamayacak öğrenciler sağlık raporu ile belgelendirilerek özel eğitim ihtiyacından yararlanabilir. Öğrenciler evde eğitim hizmetine veli başvuru dilekçesi, öğrenci belgesi ile müracaat edebilir.

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        MEB'in takvimine göre, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatil: 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak olan ikinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 17 Haziran'da alacakları dönem sonu karneleri ile 3 aylık yaz tatiline çıkacak.
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