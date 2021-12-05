KDK'nin kararına göre İstanbul'da yaşayan bir vatandaş, Hacı Osman metro istasyonundan hareket eden bazı otobüs hatlarının metro ile entegre edilerek ücretsiz kullandırıldığını, 25 numaralı Hacı Osman Metro-Havantepe otobüsünün ise ücretli olduğunu belirterek, bu hattın da ücretsiz olmasını talep etti.
Talebini İETT'ye ileten, yaklaşık 120 kişinin de benzer talepte bulunduğunu öğrenen kişi, bunun olumlu karşılandığına dair geri bildirim yapılmasına rağmen konuyla ilgili bir gelişme yaşanmadığı gerekçesiyle KDK'ye başvurdu.
Başvuruyu değerlendiren KDK, konuyla ilgili İETT'ye tavsiye kararı verilmesini kararlaştırdı.