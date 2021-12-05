KPSS 2022 ne zaman? ÖSYM - KPSS 2022 başvuruları hangi tarihte? KPSS önlisans, lisans tarihi belli oldu mu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Lise ve üniversite mezunu öğrenciler için farklı tarihlerde düzenlenen KPSS sınavının 2022 yılında hangi tarihlerde başvuru alacağı ve sınav yapılacağı merak edilenler arasında yer alıyor. Peki ÖSYM takvimi yayınladı mı? İşte detaylar...
KPSS 2022 NE ZAMAN?
ÖSYM 2022 sınav takvimi henüz yayınlanmadı, dolayısıyla KPSS 2022 başvuru ve sınav tarihleri henüz belli olmadı. Açıklama yapıldığında, haberimizde yer vereceğiz. ÖSYM 2021 yılına ait sınav takvimini Ocak ayında yayınlanmıştı.
KPSS NEDİR?
Kamu Personeli Seçme Sınavı, kısaltılmış hali ile KPSS; 18 Mart 2002 tarihinde, 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp uygulamaya konulmuştur. Ülkemizdeki devlet kurumlarına kamu personeli alımı için düzenlenen bir sınavdır. Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme işlemi uygulanır ve atama yapılacak kadrolar, A Grubu Kadrolar ile B Grubu Kadrolar olarak ikiye ayrılır.