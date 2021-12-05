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    • Güncel
    • 05.12.2021 15:29
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    • 05.12.2021 15:49
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    Kılıçdaroğlu'nun 'Milletin Sesi Mitingi'nde sahneye çıkardığı Ceylan Yünlü FETÖ şüphelisi çıktı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de katıldığı "Milletin Sesi Mitingi"nde konuşma yapan Ceylan Yünlü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmasının şüphelisi... Mitingde "İki üniversite mezunu ve işsiz" olarak takdim edilen ve konuşma yapan Ceylan Yünlü'nün FETÖ/PDY yönelik soruşmanın şüphelisi olduğu bildirildi. Yünlü'nün "Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye” suçundan adli sicil kaydının olduğu tespit edildi.

    ’Milletin sesi’ dediler FETÖ’nün sesi oldular

    "Milletin Sesi Mitingi"nde konuşma yapan ve ensaf olarak sunulan Mesut Tur'un, "Kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, hakaret ve evden hırsızlık" suçlarından adli sicil kaydının olduğu öğrenildi.

    Tur'un babası S.Tur'un terör örgütü PKK/KCK'nin mahalli komitesinde yer aldığı tespit edildi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de katıldığı "Milletin Sesi Mitingi"nde konuşma yapan Ceylan Yünlü'nün FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmasının şüphelisi olduğu, aynı mitingde konuşma yapan Mesut Tur da "Kasten yaralama, tehdit ve evden hırsızlık" suçunu işlediği ve babası S.Tur'un da PKK/KCK mahalli komitesinde yer aldığı gerekçesiyle yargılandığı öğrenildi.

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "Milletin Sesi dedik, milletimizi Mersin'de dinledik. Ülkemizin dört bir yanında acı çeken herkes bu kürsüye çıkacak. Saray bu çığlığı duyacak!" iddiasında bulundu.

        "İKİ ÜNİVERSİTE MEZUNU VE İŞSİZ" OLARAK SUNULAN KİŞİ FETÖ/PDY ŞÜPHELİSİ
        "Milletin Sesi Mitingi"nde konuşma yapan ve "İki üniversite mezunu ve işsiz" olarak takdim edilen Ceylan Yünlü'nün, FETÖ/PDY yönelik soruşmasının şüphelisi olduğu bildirildi. Ceylan Yünlü "Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye" suçundan adli sicil kaydının olduğu tespit edildi.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan şüpheli A.D isimli şahsın ifadesinde; "Ceylan Yünlü'yü FETÖ/PDY'ye ait olan evde kalan kişi olarak bilirim. FETÖ/PDY'ye ait olan evde yapılan sohbet toplantısına katılan kişidir" dediği öğrenildi.

            "ENSAF OLARAK SUNULAN MESUR TUR'UN ADLİ SİCİL KAYDI KABARIK"
            "Milletin Sesi Mitingi"nde konuşma yapan ve ensaf olarak sunulan Mesut Tur'un "Kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, hakaret ve evden hırsızlık" suçlarından adli sicil kaydının olduğu öğrenildi.

            Mesut Tur'un babası S.Tur'un terör örgütü PKK/KCK'nin mahalli komitesinde yer aldığı öğrenildi. Mesut Tur'un babası S.Tur'un 18 Mart 1993 tarihinde Mersin'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik soruşturmada örgütün mahalli komitesinde faaliyet göstermek suçundan dolayı firari sanık olarak aranmakta iken yakalandığı bildirildi.
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