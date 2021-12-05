Kılıçdaroğlu'nun 'Milletin Sesi Mitingi'nde sahneye çıkardığı Ceylan Yünlü FETÖ şüphelisi çıktı

"İKİ ÜNİVERSİTE MEZUNU VE İŞSİZ" OLARAK SUNULAN KİŞİ FETÖ/PDY ŞÜPHELİSİ

"Milletin Sesi Mitingi"nde konuşma yapan ve "İki üniversite mezunu ve işsiz" olarak takdim edilen Ceylan Yünlü'nün, FETÖ/PDY yönelik soruşmasının şüphelisi olduğu bildirildi. Ceylan Yünlü "Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye" suçundan adli sicil kaydının olduğu tespit edildi.