Kılıçdaroğlu'nun 'Milletin Sesi Mitingi'nde sahneye çıkardığı Ceylan Yünlü FETÖ şüphelisi çıktı

"Milletin Sesi Mitingi"nde konuşma yapan ve ensaf olarak sunulan Mesut Tur'un, "Kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, hakaret ve evden hırsızlık" suçlarından adli sicil kaydının olduğu öğrenildi.
Tur'un babası S.Tur'un terör örgütü PKK/KCK'nin mahalli komitesinde yer aldığı tespit edildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de katıldığı "Milletin Sesi Mitingi"nde konuşma yapan Ceylan Yünlü'nün FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmasının şüphelisi olduğu, aynı mitingde konuşma yapan Mesut Tur da "Kasten yaralama, tehdit ve evden hırsızlık" suçunu işlediği ve babası S.Tur'un da PKK/KCK mahalli komitesinde yer aldığı gerekçesiyle yargılandığı öğrenildi.