31 Aralık tatil mi, resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık'ta okullar açık mı? İşte açık ve kapalı olacak yerler...

2022 Yılbaşı için geri sayım devam ederken 31 Aralık ve 1 Ocak ile ilgili araştırmalara yoğunlaşıldı. 31 Aralık hafta içine denk geliyor. Bu yıl 31 Aralık Cuma günü, 1 Ocak ise Cumartesi gününe denk geliyor. Hal böyle olunca 31 Aralık tatil mi, resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık'ta okullar açık mı? soruları araştırılmaya başlandı.