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    • Güncel
    • 05.12.2021 23:58
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    • 05.12.2021 23:58
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    31 Aralık tatil mi, resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık'ta okullar açık mı? İşte açık ve kapalı olacak yerler...

    Yılbaşına sayılı günler kaldı. 2021 yılının sonlarını yaşadığımız şu günlerde milyonlarca kişi 31 Aralık'ı iple çekiyor. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle 31 Aralık ve 1 Ocak'ı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bu yıl ise yasak öngörülmüyor. Çalışan vatandaşlar, okula giden öğrenciler 31 Aralık'a az bir süre kala 31 Aralık tatil mi, resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık'ta okullar açık mı? Nereler açık, nereler kapalı olacak? sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu. İşte cevapları...

    31 Aralık tatil mi, resmi tatil mi?

    2022 Yılbaşı için geri sayım devam ederken 31 Aralık ve 1 Ocak ile ilgili araştırmalara yoğunlaşıldı. 31 Aralık hafta içine denk geliyor. Bu yıl 31 Aralık Cuma günü, 1 Ocak ise Cumartesi gününe denk geliyor. Hal böyle olunca 31 Aralık tatil mi, resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık'ta okullar açık mı? soruları araştırılmaya başlandı.

    31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

    2021 yılı resmi tatil günleri şöyle;

    1 Ocak Yılbaşı
    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
    12 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
    13 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün
    14 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün
    15 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün
    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
    15 Temmuz Demokrasi Bayramı
    19 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi
    20 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün
    21 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün
    22 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün
    23 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün
    30 Ağustos Zafer Bayramı
    28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    31 Aralık Yılbaşı gecesi


    Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.

    31 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

    31 Aralık Cuma günü mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak.

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