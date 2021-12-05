31 Aralık tatil mi, resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık'ta okullar açık mı? İşte açık ve kapalı olacak yerler...

2022 Yılbaşı için geri sayım devam ederken 31 Aralık ve 1 Ocak ile ilgili araştırmalara yoğunlaşıldı. 31 Aralık hafta içine denk geliyor. Bu yıl 31 Aralık Cuma günü, 1 Ocak ise Cumartesi gününe denk geliyor. Hal böyle olunca 31 Aralık tatil mi, resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık'ta okullar açık mı? soruları araştırılmaya başlandı.
31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
2021 yılı resmi tatil günleri şöyle;
1 Ocak Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
12 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
13 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün
14 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün
15 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz Demokrasi Bayramı
19 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi
20 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün
21 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün
22 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün
23 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Yılbaşı gecesi
Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.
31 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?
31 Aralık Cuma günü mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak.