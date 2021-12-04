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    • Güncel
    • 05.12.2021 09:14
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    • 05.12.2021 09:14
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    Mıknatıslı bombanın özelliği nedir? Başkan Erdoğan'a kurulan uzaktan kumandalı mıknatıslı bomba düzeneği nedir?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt mitinginde bombalı tuzak önlendi. Aracın altına yerleştirdikleri patlayıcıyı patlatıp infial yaratmayı planlayan teröristlerin kirli oyunu son anda bozuldu. İki polis memurunun aracın altındaki patlayıcıları erken fark etmesi ile teröristlerin planı suya düştü. Patlayıcının mıknatıslı bomba düzeneği olduğu belirlendi. Peki, mıknatıslı bomba düzeneği nedir? Uzaktan kumandalı mıknatıslı bombanın özelliği nedir? İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Mıknatıslı bombanın özelliği nedir?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt mitinginde bir aracın altına yerleştirdikleri patlayıcıyı patlatıp infial yaratmayı planlayan teröristlerin kanlı oyunu son anda bozuldu. İki polis memurunun aracın altındaki patlayıcıları erken fark etmesi ile teröristlerin planı suya düştü. Patlayıcının mıknatıslı bomba düzeneği olduğu belirlendi. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, Mıknatıslı bomba düzeneği nedir? Uzaktan kumandalı mıknatıslı bombanın özelliği nedir? Sorularının yanıtını araştırıyor. İşte detaylar...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt mitinginde bir aracın altına yerleştirdikleri patlayıcıyı uzaktan kumandayla patlatıp infial yaratmayı planlayan teröristlerin kanlı oyunu son anda bozuldu.

    MİTİNGTE GÖREV ALACAK POLİSİN ARACINA PATLAYICI YERLEŞTİRDİLER
    Sansasyonel bir eylem arayışındaki teröristler, miting alanına ya da siyasi figürlere yaklaşamayacaklarını bildikleri için çevre illerden görevlendirilecek çevik kuvvet polislerini hedef olarak seçti. Sabah saatlerinde Mardin'den Siirt'teki mitinge görev için gidecek polis memurunun aracının altına gizlice uzaktan kumandalı patlayıcı yerleştirildi.

    POLİSİN PATLAYICI FARK ETMESİ KATLİAMI ÖNLEDİ
    Aracını muhtemelen miting alanı yakınlarına ya da emniyet müdürlüğünün kendilerine tahsis edeceği bir otoparka bırakacak olan polis memurları dışında, aracın bulunduğu yerde başka polisler de olacaktı. Ancak iki polis memurunun aracın altındaki patlayıcıları erken fark etmesi ile teröristlerin planı suya düştü.



        PATLAYICI DÜZENEK İMHA EDİLDİ
        İhbar üzerine olay yerine gelen TEM Büro Amirliği ve Bomba Uzmanı Ekiplerince patlayıcı düzenek imha edildi.

        Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaptı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        MIKNATISLI BOMBA DÜZENEĞİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ!

        Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama:

        Araç altına yerleştirilen cisim mıknatıslı bomba düzeneği olduğu anlaşılmıştır.
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