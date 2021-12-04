Son dakika: İstanbul'da DEAŞ ve El-Kaide uzantılı örgütlere operasyon: Operasyon anı kameraya yansıdı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi kentteki DEAŞ ve El Kaide'nin değişik uzantılarında faaliyet gösteren kişileri yakın takibe aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında radikal örgütlerden DEAŞ ve El-Kaide'nin alt kanadı Hürasettin Tugayları (HAD) ile bağlantılı oldukları belirlenen ve çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyet gösteren şüphelilere yönelik bu sabah 7 ayrı ilçede 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.