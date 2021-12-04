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    • 04.12.2021 10:44
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    Çocuklara din eğitimi Cumhuriyet gazetesinin alerjisini tetikledi

    Milli eğitim sistemi için tavsiye kararları almak üzere 7 yıl aranın ardından toplanan 20. Milli Eğitim Şurası'nda kurulan "Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği", "Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi" ve "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi" özel ihtisas komisyonları üyeleri, görüş ve önerilerden oluşan taslak maddeler üzerinde çalışmalarını tamamladı. “Okul öncesi öğretim programında çocuğun gelişim düzeyi dikkate alınarak din eğitimi yer almalıdır” önerisi Cumhuriyet gazetesinin alerjisini tetikledi.

    Din eğitimi Cumhuriyet gazetesinin alerjisini tetikledi
    20. Milli Eğitim Şurası'nda 128 maddede tavsiye kararı alındı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20. Milli Eğitim Şurası'nda gerek oy birliği gerekse oy çokluğuyla kabul edilen tüm kararları yeniden değerlendireceklerini ve buna göre yol haritası çıkaracaklarını bildirdi.

    Şurada Eğitim-Bir-Sen "Okul öncesi öğretim programında çocuğun gelişim düzeyi dikkate alınarak din, ahlak ve değerleri eğitimi yer almalıdır" önerisinde bulunurken, bu öneri oy çokluğuyla benimsendi.

    YOL HARİTASI BELİRLENECEK
    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Öze dr din eğitimi konusundaki öneri için, "Alınan kararlar, bize emanet. Önerinin doğruluğunu veya yanlışlığını Milli Eğitim Bakanı olarak tartışamam. Şura kararları, tavsiye niteliğinde ve yaptırım zorunluluğu yok. Gerek oy birliği gerekse oy çokluğuyla kabul edilen tüm kararları yeniden değerlendireceğiz ona göre yol haritamızı çıkaracağız. Yani burada alınan her kararı, Milli Eğitim Bakanlığı benimsediğimiz, reddettiğimiz veya kabul ettiğimiz anlamına gelmiyor" dedi.

    CUMHURİYET'İN TEPKİSİ
    Geçmiş yıllarda oluğu gibi okullarda dini eğitime her fırsatta karşı çıkan Cumhuriyet gazetesi, bu karara da tepki göstererek manşetine taşıdı.

    Cumhuriyet gazetesi haberinde "okul öncesine din eğitimi" önerisi, usul ve esaslar çiğnenerek genel kurul gündemine alındı" ifadelerine yer verirken; Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay'ın da açıklamalarına yer verdi.

    "BUNUN ADI BEYİN YIKAMA..."
    Özbay ise açıklamalarında şunları söyledi;

    "Bunun adı eğitim değil beyin yıkama olur. Beğenin, beğenmeyin bu ülke laik bir cumhuriyettir. Anayasaya, laikliğe, çağdaşlığa, insanlığa bu kadar aykırı bir kararı hayata geçiremezsiniz. Bu skandal, karanlık ajandaya karşı her yönüyle hukuk savaşı vereceğimizi açıkça ilan ediyoruz"

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