Son dakika: Kasım ayında 92 teröristin etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı "Kasım ayında İçişleri Bakanlığı koordinesinde 15'i büyük, 66'si orta çaplı olmak üzere kırsalda toplam 10 bin 900, şehirlerimizde de bin 382 operasyon gerçekleştirilmiştir." dedi.



Çataklı, "Kasım ayında bir tanesi yeşil, bir tanesi turuncu, bir tanesi de gri kategoride olmak üzere 3 üst düzey, toplam 92 terörist etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasında bulundu.







KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Bakan Yardımcısı Çataklı, "Kaçakçılıkla mücadele kapsamında kasım ayında 2 bin 167 operasyon yapılmış, 3 bin 294 kişi gözaltına alınmıştır. 45 kişi adli mercilerce tutuklanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.



DÜZENSİZ GÖÇ

Çataklı, "Düzensiz göçle mücadelede Kasım ayında 3 bin 592'si denizlerde olmak üzere toplam 19 bin 587 düzensiz göçmen ve 832 organizatör yakalanmıştır" ifadelerini kullandı.

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