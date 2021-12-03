CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'tan işçilere sendika baskısı

CHP'li Mansur Yavaş ve ekibince aleni olarak yapılan bu baskılar sonucu birçok işçi ve memur arkadaşımız sendikalarından istifa etmek durumunda kaldı. 2019 Yerel Seçimleri'nden bugüne, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 25 bin işçimiz Hak-İş bünyesindeki sendikalardan istifa ettirilerek Türk-İş bünyesine geçirilmiştir. Yaklaşık 2 bin 500 memur arkadaşımız da Memur-Sen'den istifa etmek zorunda bırakılmıştır. Sendika değiştirme zulmünün yanında, işlerinden istifa etmek zorunda bırakılan, mobbing ile oradan oraya sürülen yüzlerce de emekçimiz var" dedi.