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    • 03.12.2021 11:41
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    CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'tan işçilere sendika baskısı

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2019'da tüm birimlere gönderdiği genelgede ‘Belediye çalışanlarının sendikalarına karışmayacağım’ sözü vermişti. Ancak işçilere “Solcu sendikalara geç” baskısı yapılıyor. 25 bin kişi Hak-İş’ten istifa ederek Türk-İş’e katıldı. Büyükşehir’de 2 bin 500 memurun da Memur-Sen’den istifa etmek zorunda bırakıldı.

    Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Kimse kimsenin sendikasına karışmayacak dedim" dedi ama işçiye yönelik mobbing sürüyor. 25 bin işçi Hak-İş bünyesindeki sendikalardan istifa ettirilerek Türk-İş bünyesine geçirildi. Büyükşehir'de 2 bin 500 memurun da Memur-Sen'den istifa etmek zorunda bırakıldı.

    MEMUR-SEN'DE İSTİFALAR
    ABB Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, "Her fırsatta 'İşçinin, emekçinin yanındayım' diyen CHP'li belediyelerin ne kadar ikiyüzlü olduğunu gördük. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki personellere, sendika değiştirmesi için baskı ve mobbing uygulanıyor.

    CHP'li Mansur Yavaş ve ekibince aleni olarak yapılan bu baskılar sonucu birçok işçi ve memur arkadaşımız sendikalarından istifa etmek durumunda kaldı. 2019 Yerel Seçimleri'nden bugüne, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 25 bin işçimiz Hak-İş bünyesindeki sendikalardan istifa ettirilerek Türk-İş bünyesine geçirilmiştir. Yaklaşık 2 bin 500 memur arkadaşımız da Memur-Sen'den istifa etmek zorunda bırakılmıştır. Sendika değiştirme zulmünün yanında, işlerinden istifa etmek zorunda bırakılan, mobbing ile oradan oraya sürülen yüzlerce de emekçimiz var" dedi.

        NEREDE VERDİĞİN SÖZ?
        Sabah'ta yer alan habere göre, Mansur Yavaş'ın, 12 Nisan 2019'da tüm birimlere gönderdiği genelgede, "Çalışanlarımızın sendikalara üye olması ya da üyelikten ayrılmaları konusunda özgür iradelerini kısıtlayacak veya baskı altına alacak eylemlerde bulunduğu tespit edilenler hakkında idari, adli ve hukuki işlem başlatılacağı hususunda bilgilerinize rica ederim" ifadeleri yer almıştı. Yavaş, 1 Nisan 2021'de katıldığı TV programında ise, "Seçildiğim ay sendika genelgesi yayınladım. Kimse kimsenin sendikasına karışmayacak dedim. Özgürce herkes kendi sendikasını seçiyor" iddiasında bulunmuştu.

        Yavaş, 8 Ekim 2019'deki ABB Meclisi ekim toplantısı birinci oturumunda açıklamada bulunmuş, işçilere mobbing yapıldığı ve sendika değiştirmeye zorlandığı iddialarına da cevap vererek "İş başına gelir gelmez kimse kimsenin sendikasına karışmayacak diye genelge çıkartan tek belediye başkanı benim" iddiasında bulunmuştu.
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        Yavaş’tan işçilere sendika baskısı
        Haberler Güncel CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'tan işçilere sendika baskısı
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