

Darbe gecesi Telegram yazışmalarında Cansaran'ın "Abi ben İstanbul'dayım. Darbe yapılıyor. Yeter, anlayın ciddiyeti", "Arkadaşlar sıkıyönetim ilan edildi anlayın, tutukluları bekliyorum" şeklinde yazışmalar yaptığı kaydediliyor.

FIRTINA OBÜSLERİNE UÇAKSAVAR MÜHİMMATI YÜKLETTİ

Sanık Cansaran'ın ayrıca saat 02.00 sıralarında 40 km menzili bulunan 4 K/M fırtına obüslerine uçaksavar mühimmatı yükleterek, kendisinin kullandığı Land aracın eskortluğunda mühimmatı karargahta 1 nolu nizamiye bölgesine doğru götürdüğü öne sürülüyor.



Sanıkların Maltepe Askeri Cezaevi idaresi ile ilgili herhangi bir görev, yetki ve sorumlulukları bulunmadığı, cezaevi iç idaresi, hükümlü ve tutukluların muhafazası, cezaevine hükümlü ve tutuklu alınması gibi konularda amirlerinin emir ve talimat veremeyeceği, düzenleme yapılmasını talep edemeyeceği durumunu bilmelerine rağmen Tümamiral rütbesindeki Mesut Özel'i cezaevi personeline karşı baskı, tehdit ve cebir kullanarak alıkoydukları vurgulanıyor.