Nureddin Nebati ve Berat Albayrak'ın o fotoğrafı üzerinden algı yapanlara sert tepki: Bu fotoğrafta ne yanlışlık gördünüz de yaydınız?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na eski Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin getirilmesinin ardından algı medyası harekete geçti. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la aylar önce bir esnaf lokantasında çekilen fotoğrafı dolaşıma sokan algı operasyoncuları türlü türlü iddialarda bulundular.

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi Hilal Kaplan duruma tepki gösterdi.

Hilal Kaplan "Acaba bu fotoğrafta ne yanlışlık gördünüz de yaydınız? CHP'li Faik Öztrak ve İP'li Durmuş Yılmaz gibi IMF'cilerle otel odalarında gizli mi görüşmüşler? Yabancı "diplomat"larla AVM otoparklarında gizli mi buluşmuşlar? Papermoon'da ülke yıkıp ülke kuran devşirmelerden mi olmuşlar? Gerçi öyle olsalardı baş tacı ederdiniz" diye yazdı.

İşte Hilal Kaplan'ın yazısından bir bölüm:

Geçtiğimiz günlerde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TRT Ulus yerleşkesini silah zoruyla işgale kalkışan darbecilerin davası görüldü. Mahkeme kayıtlarına yansıyan bilgilerden bahsetmek istiyorum.

Örneğin, mahkemeye sunulan bilirkişi raporuna göre bazı sanıkların darbe gecesi defalarca yurtdışından arandığı tespit edildi. Bu aramalar içinde ABD'den gelenlerin çoğunlukta olması dikkat çekti.

Yine eski askeri öğrenci bir tanığın ifadesine göre sanıklardan biri, askeri okulda çok başarılı olduğu için ABD'ye götürüldü. Orada FETÖ elebaşı ile tanıştırıldı. Hatta orada sözde bir "rütbe töreni" gerçekleştirildiği de iddia edildi. Sanıklardan da bir yalanlama gelmedi ve diğer FETÖ'cü sanıklar gibi yurtdışı aramaları da hatırlamadıklarını söylediler.

Kılıçdaroğlu'nun, "Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen Demirtaş'ı, "PKK silah bırakmamalı" diyen Kavala'yı düşünce suçlusu ilan etmesi yeni değil. Ancak geçenlerde bu sıralı listeye bir de "askeri öğrencileri" eklemiş. Buyurun Kılıçdaroğlu'nun düşünce suçlusu "masum" askeri öğrencileri...

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O FOTOĞRAF...

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na eski Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin Bakan olarak atanmasından sonra aylar önce Berat Albayrak ile çekilmiş bir fotoğrafı yine dolaşıma sokuldu. Geçmişten beri tanışan iki arkadaş, bir esnaf lokantasında muhabbet ederken görülüyor.

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