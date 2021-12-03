Musa Orhan tutuksuz mu yargılanacak? Musa Orhan hapse girecek mi? Musa Orhan ceza aldı mı, kaç sene hapis cezası aldı?

18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunarak ölümüne sebep olan Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi. Duruşmada kendisini yöneltilen suçlamaları reddeden Musa Orhan ise, olayın başından beri linç edildiğini öne sürüp, İpek Er'in töre cinayetine kurban gittiği iddia etmişti. Son dakika haberine göre, Orhan'ın tutuklama talebi ise mahkemece reddedildi. Peki, Musa Orhan hapse girecek mi? Musa Orhan tutuksuz mu yargılanacak? İşte tüm merak edilenler!
Yaşamına son veren İpek Er, bıraktığı mektupta, eski jandarma uzman çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti. Tutuksuz yargılanan Orhan hakkında, 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası isteniyordu.
Son duruşmada savcı, mütalaasını tekrar etti. ''Nitelikli cinsel saldırı'' suçunun sabit olduğu gerekçesiyle sanığın tutuklanmasını talep etti. Ancak mahkeme, bu talebi reddetti ve kararını açıkladı. Musa Orhan, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa cezası kesinleşinceye kadar adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ!
Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme, Musa Orhan'ın tutuklanması talebini ise reddetti.