Musa Orhan tutuksuz mu yargılanacak? Musa Orhan hapse girecek mi? Musa Orhan ceza aldı mı, kaç sene hapis cezası aldı?

18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunarak ölümüne sebep olan Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi. Duruşmada kendisini yöneltilen suçlamaları reddeden Musa Orhan ise, olayın başından beri linç edildiğini öne sürüp, İpek Er'in töre cinayetine kurban gittiği iddia etmişti. Son dakika haberine göre, Orhan'ın tutuklama talebi ise mahkemece reddedildi. Peki, Musa Orhan hapse girecek mi? Musa Orhan tutuksuz mu yargılanacak? İşte tüm merak edilenler!

