Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Herkes için Hareketlilik Mobil' uygulamasını tanıttı

"Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı Lansmanı Sirkeci Garı'nda düzenlendi. Lansman, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başladı. Lansmana Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkanı Yusuf Çelebi, Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye tenisine katılan ilk Türk kadın tenisçi Büşra Fatma Ün ve çok sayıda paralimpik sporcu katıldı.

"65 YAŞ VE ÜZERİ YAŞLI NÜFUSUMUZ SON 10 YILDA YÜZDE 49 ORANINDA ARTTI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu, "Erişilebilir Ulaşım Strateji ve Eylem Planı'mızdan faydalanacak yaşlı ve engelli nüfusumuz hiç de azımsanamayacak büyüklükte. 65 ve üzeri yaşlı nüfusumuz son 10 yılda yüzde 49 oranında arttı. Ülke nüfusumuzun yüzde 9,5'u yaşlılarımızdan oluşuyor. Halen dünya ortalaması seviyesinde olan yaşlı oranımızın; 2025'de yüzde 11'e, 2040'da yüzde 16,3 ve 2080'de de yüzde 25'in üzerine çıkacağı öngörülüyor. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'i Türkiye'nin ise yüzde 12'si engellilerden oluşuyor. Türkiye'de toplu taşıma araç türlerine göre erişilebilirlik uyumu; özel halk otobüsünde yüzde 86, belediye otobüslerinde yüzde 82, minibüslerde de yüzde 14'dir. İstasyon türlerine göre de durakların erişilebilirlik durumu ise, metrolarda yüzde 95, tramvayda yüzde 93, otogarlarda yüzde 30, otobüs ve iskelelerde de yüzde 15" diye konuştu.





"33 AYRI EYLEM VE 90 AYRI ADIM PLANLANDI"

Bakan Karaismailoğlu, "Erişilebilir Ulaşım Strateji ve Eylem Planı'nı hazırladığımız süreçte 8 saha incelemesi yaptık. 39 teknik rapor hazırladık. 35 çalışma grubu oluşturduk. 23 çevrimiçi toplantı yaptık. 12 teknik çalıştay düzenledik. Hazırlanan belgemizi 274 paydaşımızın görüşüne sunduk ve 950 görüş aldık. Arkadaşlarımızın bu yoğun ve hassas çalışmasında, 33 ayrı eylem ve bu eylemlere bağlı tam 90 ayrı adım planlandı. Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında öncelikli ihtiyaçları göz önüne alarak belirlediğimiz altı temel stratejik amacımız şöyle: Ulaşımda erişilebilirlik konusunda farkındalığı artıracağız.Yönetim yapısını güçlendireceğiz. Düzenleme ve denetlemeyi güçlendireceğiz. Kurumsal kapasitemizi geliştireceğiz. Ulaşım altyapıları ile toplu taşıma araçlarının erişilebilirliğini sağlayacağız. Kara, hava, demir, deniz ve kent içi ulaşım türleri ile birlikte yeni gelişen tüm ulaşım türlerinin entegrasyonunu güçlendireceğiz" dedi.

"BİZİM HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR ULAŞIMA 84 MİLYON BİLETİMİZ VAR"

Bakan Karaismailoğlu "Erişilebilir Ulaşım Strateji ve Eylem Planı'nda stratejik amaçlar doğrultusunda belirlediğimiz temel hedefler şöyle; öncelikle, erişilebilir ulaşım konusunda toplumumuzun tüm kesimlerinde farkındalığı artıracağız. Ulaşımda erişilebilirlik konusunda koordinasyonu diri tutacağız. Yapılan çalışmaların izlenip, değerlendirilmesini sağlayacağız. Bu konuda gereken yasal ve idari mevzuatı geliştireceğiz. Ulaşımda erişilebilirlik yönündeki verinin tespitini sağlayacağız. Araştırma geliştirme kapasitemizi geliştireceğiz. Ulaşımda erişilebilirlik konusundaki farkındalık eğitimlerinin bir plan dâhilinde sürekliliğini sağlarken, mesleki yeterliliğin bir unsuru hâline gelmesini de sağlayacağız. Erişilebilir ulaşımda hizmet kalitesi kavramını önceleyeceğiz. Bu konudaki evrensel tasarım ve yenilikleri destekleyeceğiz. Ulaşım yapılarının terminal ve istasyon erişilebilirliğini sağlayacağız. Biletleme sistemini de kolay ve etkin hâle getireceğiz. Tüm ulaşım modlarında entegre, kesintisiz ve erişilebilir seyahati sağlayacağız. Bu konudaki diğer hizmetimiz de 'Herkes İçin Hareketlilik Mobil Uygulaması'. Bu çalışma, hareket kabiliyeti kısıtlı bireylere erişilebilir ve emniyetli ulaşım sistemi sağlanmasını teminen geliştirilen bir mobil uygulama projesidir. Herkes için Hareketlilik Mobil Uygulamamız; seyahat planlamadan, biletlemeye, canlı destek modülünden refakatçi modülüne kadar hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin ulaşım sürecine ilişkin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bütünsel bir mobil uygulama olacak. Uygulamadaki 'geri bildirim butonu' ile ulaşım altyapı, tesis ve araçlarında hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin kullanımına uygun olmayan tasarımların bildirilmesine olanak sağlıyoruz. Unutmayalım. Bizim, her anlamda ve herkes için erişilebilir ulaşıma 84 milyon biletimiz var" ifadelerini kullandı.

"YILSONUNA KADAR 32 ATÖLYEMİZİ TAMAMLAMIŞ OLACAĞIZ"

Lansmanda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kamu kurumları ve yerel yönetimlerde görevli yöneticiler ve mimar ve mühendislere yönelik erişilebilirlik eğitimlerimize 15 bin 750 kişi katıldı. İhtiyaçları yetişkinlerden farklı olan çocuklar için erişilebilirlik ölçülerini günümüz şartlarına göre güncelleyeceğiz. Okul müfredatlarının ötesinde erişilebilirlik atölyelerinde kaldırımların erişilebilirliğini artıran çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda atölyelerimize bugüne kadar belediyelerin kaldırım yapım ve onarım işlerinde çalışan yaklaşık bin mimar, mühendis ve tekniker katılım sağladı. Yıl sonuna kadar 32 atölyemizi tamamlamış olacağız. Artık dijital bir dünyada yaşıyoruz ve bizim dijital erişime de ihtiyacımız var. Bunun da sağlanması için gerekli çalışmaların yapılmasını istiyorum. Biz de bununla alakalı çalışmalarımıza başladık" dedi.