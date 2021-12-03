Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi Suriye sınırında!





Yapılan açıklamada, "Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de, vatan topraklarına göz diken alçakça emellere ve milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdide karşı gerekli karşılığı verme azim ve kararlılığına sahiptir." ifadelerine yer verildi.

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