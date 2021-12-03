Akademik kariyer hedefleyenlerin katıldığı ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'nin gerçekleştirdiği ALES sınavı 21 Kasım tarihinde gerçekleştirildi ve sonuç sorgulama ekranı hemen merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı sonuçlarını açıklayacağı tarihi duyurdu ve heyecanın dozu daha da arttı. Peki ÖSYM-ALES/3 sonuç sorgulama ekranı hangi tarihte erişime açılacak? ALES puanı kaç yıl geçerli oluyor? İşte merak edilen tüm bilgiler…
ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES 3 sınavının sonuçları 16 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak.
ALES SINAVININ SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ALES sonuçları 5 yıl geçerlidir.
ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
ÖSYM tarafından ALES soru ve cevapları açıklandı. ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
''21 Kasım 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 21 Kasım 2021 tarihinde saat 13.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.