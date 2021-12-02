Türkiye'den skandal 'Hatay' açıklamasına sert tepki: Haddini aşana gereken karşılık verilir!

Dışişleri Bakanlığı, demokratik meşruiyetten yoksun Suriye Halk Meclisi'nin yaptığı 'Hatay' açıklamasına sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de, vatan topraklarına göz diken alçakça emellere ve milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdide karşı gerekli karşılığı verme azim ve kararlılığına sahiptir." ifadelerine yer verildi.
İşte o açıklamanın tam metni;
Suriye halkını hiçbir şekilde temsil etmeyen, demokratik meşruiyetten yoksun Halk Meclisi'nin ülkemizin toprak bütünlüğünü hedef alan hadsiz ve hukuksuz açıklamasını şiddetle reddediyoruz.
Bu tarz açıklamalar, kendi halkına yıllardır zulmeden, yüzbinlerce masumun ölümünden ve milyonlarcasının yerlerinden yurtlarından edilmesinden sorumlu bir rejimin içinden çıkamadığı hezeyanın bir başka tezahürüdür.
Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de, vatan topraklarına göz diken alçakça emellere ve milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdide karşı gerekli karşılığı verme azim ve kararlılığına sahiptir.
SURİYE REJİMİNDEN SKANDAL AŞAN HATAY BİLDİRİ
Suriye Rejimi, Hatay'ın Türkiye'ye katılmasının 82'nci yılında Hatay'a ilişkin skandal bir açıklamada bulundu. Dönem dönem Hatay'ı içine alan Suriye haritası kullanan Suriye Halk Meclisi, Hatay konusunu yeniden gündeme getirdi.