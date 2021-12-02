Türkiye'den skandal 'Hatay' açıklamasına sert tepki: Haddini aşana gereken karşılık verilir!

Dışişleri Bakanlığı, demokratik meşruiyetten yoksun Suriye Halk Meclisi'nin yaptığı 'Hatay' açıklamasına sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de, vatan topraklarına göz diken alçakça emellere ve milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdide karşı gerekli karşılığı verme azim ve kararlılığına sahiptir." ifadelerine yer verildi.



İşte o açıklamanın tam metni;



Suriye halkını hiçbir şekilde temsil etmeyen, demokratik meşruiyetten yoksun Halk Meclisi'nin ülkemizin toprak bütünlüğünü hedef alan hadsiz ve hukuksuz açıklamasını şiddetle reddediyoruz.