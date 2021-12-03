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    • Güncel
    • 03.12.2021 23:22
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    • 03.12.2021 23:22
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    Başkan Erdoğan Kızılay Başkanı Kınık ile IFRC Genel Sekreteri Chapagain'i kabul etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain'i kabul etti.

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    Başkan Erdoğan’dan önemli kabuller!

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Haliç Kongre Merkezinde gerçekleşen kabulde, Türkiye'de ve çevre ülkelerde bulunan Suriyeliler başta olmak üzere özellikle mültecilere yönelik insani yardım faaliyetleri ve İstanbul'un, insani yardım dünyasının lojistik üssü olması için yürütülen çalışmalar ele alındı.

    Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Suriyelilere yönelik yürüttüğü gönüllü geri dönüş çalışmalarına, IFRC ve uluslararası kamuoyunun daha etkin destek vermesi gerektiğini ifade etti.

    BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
    Kızılay Başkanı Kınık ile IFRC Genel Sekreteri Chapagain ise mültecilerin yaşadığı acıları her platformda gündemde tuttuğu ve insani yardım çabaları için Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

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