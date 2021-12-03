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    • Güncel
    • 03.12.2021 16:40
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    • 03.12.2021 16:50
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    İstanbul'da yine metrobüs arızası! Duraklarda yoğunluk oluştu vatandaşa yürümek kaldı

    İstanbul'daki otobüs ve metrobüs arızalarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Son olarak bugün öğle saatlerinde yine metrobüs arazı yaptı, duraklarda yoğunluk oluştu. Durakta adım atacak yer kalmazken, uzun süre metrobüs bekleyen bazı vatandaşlar yürümeyi tercih etti.

    İstanbul’da yine metrobüs arızası!

    Avcılar yönünden gelen bir metrobüsün arıza yapması nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu. Yenibosna'daki durakta bekleyen bazı vatandaşlar metrobüsün uzun süre gelmemesi üzerine yürümeyi tercih etti.

    İstanbul'da yine metrobüs arızası!

    YÜRÜMEK ZORUNDA KALDILAR
    Okula ya da işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, Yenibosna'daki metrobüs durağına gelince kötü bir sürprizle karşılaştı. Avcılar yönünden gelen bir metrobüsün arıza yapması sonucu durakta yoğunluk oluştu. Durakta adım atacak yer kalmazken, uzun süre metrobüs bekleyen bazı vatandaşlar yürümeyi tercih etti.

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    Haberler Güncel İstanbul'da yine metrobüs arızası! Duraklarda yoğunluk oluştu vatandaşa yürümek kaldı
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