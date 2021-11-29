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    • Güncel
    • 29.11.2021 11:14
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    • 29.11.2021 11:14
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    İstanbul'da metrobüs durakları yine kilit! Vatandaşlar sosyal medyada isyan etti

    İstanbul'un ulaşım çilesi katlanarak devam ediyor. Altunizade metrobüs durağı bir kez daha kilitlendi. Sabah saatlerinde okula ve işe gitmek için yola çıkan İstanbullular, yoğunluk nedeniyle uzun süre metrobüse ulaşamadı. Kuyruk, durağın dışına yol kenarlarına kadar taştı. Sık sık yaşanan bu soruna çözüm üretemeyen İBB’ye, vatandaşlar sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla seferlerin artırılması çağrısında bulundu.

    İstanbul’da metrobüs durakları yine kilit!

    İstanbul'un en önemli ulaşım noktalarından biri olan Altunizade metrobüs durağı, bu sabah bir kez daha insan seline sahne oldu. İşe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, metrobüse ulaşmak için uzun süre beklemek zorunda kaldı.

    Kuyruk, metrobüse binilen alandan üst geçit üstüne hatta yola kadar taştı. Saniyeler içinde varılan metrobüse, yaşanan yoğunluk nedeniyle adım atamaz hale gelen İstanbullular dakikalar sonra ulaşabildi.

    Sosyal medya hesaplarından onlarca fotoğraf paylaşan vatandaşlar, sık sık karşılaşılan bu soruna bir türlü çözüm üretemeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, seferleri daha sık hale getirmesi yönünde çağrıda bulundu.

        İBB ÇÖZÜM ÜRETEMİYOR
        Daha önce de Altunizade metrobüs durağında uzun kuyruklar oluşması tepkiyle karşılanmış, İBB çözüm olarak akbil turnikelerini üst geçitten öncesine taşımıştı.

        Ancak metrobüs durağında yine aynı manzaralar oluşuyor.

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        Haberler Güncel İstanbul'da metrobüs durakları yine kilit! Vatandaşlar sosyal medyada isyan etti
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