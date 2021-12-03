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    Emine Erdoğan, Afrika izlenimlerini paylaştı: Anadolu’dan dünyaya

    Emine Erdoğan, Afrika izlenimlerini Kriter Dergisi’ne değerlendirdi. “Orada, ecdadımızın ayak izlerini görüyorsunuz. Gittikleri her yere Anadolu’nun hoşgörüsünü taşımışlar” dedi.

    Muhammed Uzun
    Anadolu’dan dünyaya
    Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Afrika ziyaretlerinde kendisini etkileyen olayları Kriter Dergisi'ne anlattı. Prof. Dr. Burhanettin Duran'a konuşan Erdoğan, şu mesajları paylaştı:

    KITANIN barış ve istikrarının sağlanmasına katkı vermek, ekonomik kalkınmasına destek olmak ana hedefimiz. Tarih bir yanda sömürenleri, diğer yanda imar ve ihya edenleri görüyor. Geleceğin insanları, insaniyetin bir devletin ruhu olabileceğini bugün yaptıklarımızla görecekler.




    DIŞ politikamız tüm insanlığı kucaklıyor. Bu cömertlik, geçmişten kaynaklanıyor. İnsanları dil, din, ırk ve etnik köken gibi kategorilere ayırmıyoruz. İnsanlığı bir aile gibi görmezseniz, adaletli olamazsınız.



    AFRİKA'DA ecdadımızın ayak izlerini görüyorsunuz. Anadolu'nun hoşgörü kültürünü orada yaşatmışlar. Afrika insanında Türklere karşı büyük bir sevgi var.


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    Haberler Güncel Emine Erdoğan, Afrika izlenimlerini paylaştı: Anadolu’dan dünyaya
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