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    • 03.12.2021 20:09
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    • 03.12.2021 20:11
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    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ekonomi değerlendirme toplantısı

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, ekonomi değerlendirme toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı basına kapalı gerçekleşti. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    AA
    Külliye’de kritik toplantı! Gündem ekonomi

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda, ekonomide yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

    Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı.

    BASINA KAPALI...
    Fuat Oktay başkanlığındaki toplantı, basına kapalı gerçekleşti.

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