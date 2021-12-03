Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli: Yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.



Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli arasında yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre, Bozcaada'dan saat 07.00 ve 10.00 ile Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00, Kabatepe'den saat 05.00 seferleri iptal edildi. Öte yandan bu gece Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 22.00'de yapılması planlanan feribot seferi de olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.