CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen: Kılıçdaroğlu CHP'de korku imparatorluğu kurdu! Tek sesin hakim olmasını istiyor

CHP'nin tek adam rejimi son olarak eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen'i vurdu. Sevigen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulunca partisinden ihraç edildi. Partiden hukuksuz bir şekilde atılan Sevigen, ihraç sürecini Sabah'a anlattı. Sevigen'in açıklamaları şöyle:

Mehmet Sevigen'den A Haber'e özel açıklamalar



"İhraç kararının basına yansımasından sonra yüzlerce insan beni aradı. Partiden istifa edenler de oldu, bana yapılan haksızlığa sessiz kalmamak için... Kılıçdaroğlu ve ekibi, partiyi tek adam rejimi ile yönetiyor. Genel Başkanı eleştirmek yasak. Partinin gidişatına itiraz gösterenleri tek tek CHP'den atıyorlar. Kendine biat etmeyen il, ilçe başkanlarını bile görevden aldı. CHP'de korku imparatorluğu kurdu. 'Aday olacağım' diyor ama olmayacak. Yine Ekmeleddin İhsanoğlu gibi bir aday çıkarma peşinde. Parti içinde ben ve benim gibi düşünenleri temizleyip, tek sesin hakim olmasını istiyor. Ben son kaleydim. Baykal'ın tüm izlerini partiden sildiler, yazıklar olsun. Kılıçdaroğlu'na, siyasetin yolunu açmak için destek vermiştim. Baykal da çok destek oldu. Kendi işine gelince demokrasi diyor ama partide demokrasinin esamesi okunmuyor. Erken seçim çağrısı yapıyor Kılıçdaroğlu... Peki neden kurultayı yapmıyorsun? Kurultayı yapmıyor çünkü korkuyor. Partideki seçimden kaçıyor. Tam bir ikiyüzlülük."







BUNLARI HAK ETMİYORUZ

"Deniz Baykal sizin ihraç kararınıza nasıl tepki gösterdi?"

"Sizin son kaleniz de yıkıldı CHP'de' dedim. Deniz Bey çok üzüldü duyduğunda, gözleri doldu. Bunları hak etmiyoruz. Bir ay içinde kapının önüne kondum. Deniz Bey'e kaset komplosunu kurup, Kılıçdaroğlu'nu getiren güç, şimdi de partiyi dizayn ediyor. Bakın, Bursa'dan milletvekili yaptığı Aykan Erdemir, FETÖ'nün bir numaralı adamı çıktı. Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Fatih Gürsul şimdi hapiste. Hâlâ danışmanı olan Rasim Bölücek'in de FETÖ bağlantısı çıktı."



"Siyaseti bıraktınız mı?"

"İl il, ilçe ilçe gezeceğim. Ben siyasetimi yapmaya devam edeceğim. Bana yapılan haksızlığı herkese anlatacağım. Sadece bana da yapmadı. Çok kişinin ahını alarak o koltuğa oturdu. Kılıçdaoğlu bu ahların vebalini ödeyemez. Koltukta kalmak için çok acımasız davrandı. Onun ve ekibinin gerçek yüzünü halka anlatacağız. Kılıçdaroğlu'nu sokağa çıkamaz hale getireceğim. Siyasette Kılıçdaroğlu kadar rahat yalan söyleyen birini görmedim. Cumhurbaşkanını suçladığı her şeyi kendisi CHP'de yapıyor. CHP'yi bozmaya kimsenin gücü yetmez. Atatürk'ün çizgisine yeniden dönecek CHP."