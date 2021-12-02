Türkiye'den Avrupa Konseyi'ne "Osman Kavala" tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyinin (AK) Türkiye'de yargı süreci devam eden Kavala kararının uygulanıp uygulanmadığının tespitini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) havale etme niyetini içeren bildirimde bulunmasına tepki göstererek, Avrupa Konseyinin bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yürütülen yargı sürecine saygı ve güven duyması gerektiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, AİHM'in Kavala kararını uygulayıp uygulamadığının tespiti hususunu AİHM'e havale etme niyetini içeren bildirimde bulunduğu hatırlatıldı.
YARGI SÜRECİNE SAYGI DUYUN
Açıklamada, "Ülkemizde devam eden yargı sürecine saygı ilkesi uyarınca, AK'yi bağımsız yargıya müdahale niteliği taşıyacak bu kararın devamını getirmekten kaçınmaya davet ediyoruz. Başta AK Bakanlar Komitesi olmak üzere herkes, bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yürütülen yargı sürecine saygı ve güven duymalıdır." ifadelerine yer verildi.
Konseyin kurucu üyesi olan Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden kaynaklanan sorumluluklarının bilincinde olduğu vurgulanan açıklamada, Türkiye tarafından bu yıl içinde 128, bugüne kadar ise 3 bin 674 AİHM kararının uygulandığı belirtildi.
AİHM kararlarının icrasını denetleyen Bakanlar Komitesinin gündeminde halen çok sayıda kararın bulunduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: