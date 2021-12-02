Son dakika! Türkiye'den Rusya ve Ukrayna'ya mesaj

Rusya ve Ukrayna arasında Donbass bölgesinde yaşanan gerilimle ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ukrayna'daki kriz diplomasi yoluyla çözülmeli. Minsk anlaşmaları ve uluslararası hukuka riayet önemlidir" dedi.

MİNSK PROTOKOLÜ NEDİR?

Minsk Protokolü, Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki savaşı durdurmak için Ukrayna, Rusya Federasyonu, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcileri tarafından 5 Eylül 2014 tarihinde imzalanan bir anlaşmadır.