3 Aralık'ta engelli memurlar idari izinli mi sayılıyor? 3 Aralık Engelliler Günü resmi tatil mi? Yayınlanan genelgede...

Engellilikten kurtulmanın yolu engelleri aşacağına inanmakla başlar.

Kendini engelli olarak hayattan atma. Unutma engeller savaşılarak aşılır. Engelliler Günü Kutlu Olsun

Tohum toprağa, engelli topluma emanettir.

Engel değil destek olun.

Engelliye avuç açtırmayalım.

Engelli olmak kusur değildir.

En büyük engel, engellenmektir.

Ne oldum değil, ne olacağım demeli.

Engelsiz Yaşam Hepimizin Elinde.

Engeller engelliler için engel değil, engelliler için en büyük engel biziz. Engelliler Günü Kutlu Olsun

Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız.

Hayat bizim içimizde biz hayatın içindeyiz.