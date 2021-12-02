NATO'da bir ilk! Prof. Dr. Melike Nikbay NATO Mekanik Sistemler, Yapılar ve Malzemeler Teknik Komitesi Başkanlığı'na getirildi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uzay Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melike Nikbay, NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) Bilim ve Teknoloji Uygulamalı Araç Teknolojileri Paneli Destek Komitesi'ne Başkan olarak seçildi.
NATO Mekanik Sistemler, Yapılar ve Malzemeler Teknik Komitesi, NATO üyesi ülkeleri temsil eden akademisyenler, sanayi temsilcileri, araştırmacılar ve silahlı kuvvetlerden gelen uzmanlar ile yöneticilerden oluşuyor. 26 üyesi olan komitenin altında ise aralarında 55 kişilik ekipler olsa da genellikle her biri 15 ila 20 kişilik 22 teknik ekip çalışıyor. NATO İşbirliği Destek Ofisi, üye ülkelerin teknolojik imkânlarının geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla uluslararası araştırma ve geliştirme projelerine destek veriyor. Destek programında Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Yunanistan, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya ve Slovenya yer alıyor. Desteklenen ülkeler, belirlenen projeler kapsamında destek veren NATO ülkeleriyle çalışabiliyor.
"MUTLUYUM"
Komiteye iki yıl başkanlık yapacak olan Prof. Dr. Melike Nikbay şöyle konuştu: "Uygulamalı Araç Teknolojileri Paneli kapsamında askeri kara, hava, deniz ve uzay platformlarının geliştirilmesine yönelik olarak üç teknik komite faaliyet gösteriyor. Bunlar Mekanik Sistemler, Yapılar ve Malzemeler, İtki ve Güç Sistemleri ve Performans, Stabilite ve Kontrol, Akışkanlar Fiziği Teknik Komiteleri. Destek komitesi bu üç teknik komitenin faaliyet alanlarında yürütülebilecek proje başvurularının teşvik edilmesi, değerlendirilerek onaylanması ve yürütülmesi için gereken koordinasyondan sorumlu.