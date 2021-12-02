NATO'da bir ilk! Prof. Dr. Melike Nikbay NATO Mekanik Sistemler, Yapılar ve Malzemeler Teknik Komitesi Başkanlığı'na getirildi

İLK KADIN VE EN GENÇ

İTÜ'nün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda da "İki yıl boyunca bu önemli görevi sürdürecek öğretim üyemiz, aynı zamanda bu göreve atanan ilk kadın ve en genç bilim insanı oldu. Nikbay bu başarısıyla birlikte, bugüne dek NATO'daki Türk delegelerin üstlendiği en yüksek dereceli sorumluluğu da üstlenmiş olacak" denildi.

UZAY ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMACISI

Prof. Dr. Melike Nikbay, ses üstü uçuş teknolojileri de dâhil olmak üzere havacılık alanında ulusal ve uluslararası çapta birçok bilimsel çalışmaya katkıda bulundu. 9 yıl boyunca NATO bünyesinde gerçekleştirdiği teknik projeler ve liderlik çalışmalarıyla Kişisel Başarı Ödülü'ne de değer görüldü. Geçen haziran ayında da Ulusal Havacılık ve Uzay Enstitüsü (National Institute of Aerospace - NIA) araştırma kadrosuna girdi.