KYK burs sonuçları hangi tarihte belli olacak? GSB 2021-2022 KYK burs ve kredi sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Araştırmaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan açıklama gelmiş ve başvuruların 10 Kasım'a kadar uzatıldığı duyurulmuştu. Şimdi ise sonuçlar için heyecan dolu geri sayım başladı ve yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki KYK burs başvurularının sonuçları ne zaman öğrenilebilecek?
KYK BURS SONUÇLARI HANGİ TARİHTE BELLİ OLACAK?
KYK burs ve kredi başvurularının 5-8 Kasım tarihleri arasında alınacağı açıklanmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Gençlerimizin taleplerini duyduk. GSB burs ve öğrenim kredisi başvurularını 10 Kasım Çarşamba saat 23:59 uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.
Sonuçlarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2021 KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih şimdilik belli değil.
KYK BURS BAŞVURULARI HAKKINDA
KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
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