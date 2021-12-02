Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de aralarında bulunduğu 13 kişi başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Gözaltı sonrası Sevinç'inde bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edilirken, 7 kişi ise serbest kaldı. Adliyeye çıkarılan CHP'li Ender Sevinç tutuklandı. Peki; Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç kimdir? CHP'li Ender Sevinç neden tutuklandı?
KIYIKÖY BELEDİYE BAŞKANI ENDER SEVİNÇ KİMDİR?
Ender Sevinç, 16 Şubat 1978 Kırklareli doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Kıyıköy beldesinde tamamladı. Burada mahalle muhtarı olarak görev de yapan Sevinç, 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Kıyıköy beldesi belediye başkan adayı olarak gösterildi ve seçimi kazanarak Kıyıköy belde belediyesi başkanı olarak göreve başladı.
ENDER SEVİNÇ NEDEN TUTUKLANDI?
Belediyede rüşvet ve usülsüzlük iddiasıyla gözaltına alınan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sevinç, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 47'nci maddesi gereğince İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.