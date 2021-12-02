Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç kimdir? CHP'li Ender Sevinç neden tutuklandı?

KIYIKÖY BELEDİYE BAŞKANI ENDER SEVİNÇ KİMDİR?

Ender Sevinç, 16 Şubat 1978 Kırklareli doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Kıyıköy beldesinde tamamladı. Burada mahalle muhtarı olarak görev de yapan Sevinç, 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Kıyıköy beldesi belediye başkan adayı olarak gösterildi ve seçimi kazanarak Kıyıköy belde belediyesi başkanı olarak göreve başladı.