İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott: Türkiye aşı erişimi için anahtar bir rol oynuyor



İki ülke arasındaki ticari bağları geliştirmek ve korumak istediklerinin altını çizen Dominick Chilcott, dönemin İngiltere Başbakanı Theresa May ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında 2018 yılında imzalanan ticaret anlaşmasıyla iki ülke arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini, pandemi öncesinde bu rakamın 24 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Chilcott, geçen aralık ayında Türkiye ile imzalanan gümrük anlaşmalarının da halihazırdaki ticareti güçlendirdiğinin altını çizerek, "Sonraki adımımız bu güçlü temel üzerine gelecekte daha da kapsamlı serbest ticaret anlaşmaları imzalamak. Bunun üzerinde gelecek yıl bitmeden çalışmalara başlayacağız." ifadelerini kullandı.