Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı kimler katılabilir? EKPSS ne zaman? 2022 ÖSYM EKPSS sınavı tarihi belli oldu mu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) gerçekleştirdiği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın 2022 yılında hangi tarihte yapılacağı merak edilen konular arasında yer aldı. En son yapılan EKPSS'de sınava başvurular, 24 Ocak - 12 Şubat 2020 tarihleri arasında yapıldı. Nisan ayında yapılacak olan sınav koronavirüs nedeni ile 15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Peki, EKPSS ne zaman? 2022 ÖSYM EKPSS sınavı tarihi belli oldu mu? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı kimler katılabilir? İşte detaylar...
EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
EKPSS 2022 tarihi, yayımlanacak olan ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. En son yapılan EKPSS'de sınava başvurular, 24 Ocak - 12 Şubat 2020 tarihleri arasında yapıldı. Nisan ayında yapılacak olan sınav koronavirüs nedeni ile 15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirildi.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 24 Ocak 2020 tarihinde saat 15.30'tan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabildiler.