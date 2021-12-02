Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı kimler katılabilir? EKPSS ne zaman? 2022 ÖSYM EKPSS sınavı tarihi belli oldu mu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) gerçekleştirdiği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın 2022 yılında hangi tarihte yapılacağı merak edilen konular arasında yer aldı. En son yapılan EKPSS'de sınava başvurular, 24 Ocak - 12 Şubat 2020 tarihleri arasında yapıldı. Nisan ayında yapılacak olan sınav koronavirüs nedeni ile 15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Peki, EKPSS ne zaman? 2022 ÖSYM EKPSS sınavı tarihi belli oldu mu? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı kimler katılabilir? İşte detaylar...