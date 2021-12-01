Yeni yıl için kutlama hazırlıkları başladı. 31 Aralık Cuma gününe artık az bir zaman kaldı. Türkiye'de koronavirüs salgınındaki vaka artışları nedeniyle 2020 yılında yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Vatandaşlar bu yıl da yasak ve ya kısıtlama olup olmayacağını merak ediyor. Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı 2022? 31 Aralık Cuma kısıtlama olacak mı? soruları aralık ayına girdiğimiz şu günlerde e çok araştırılan konular arasına girdi. İşte konjuya ilişkin bilgiler...
YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
2020 yılında yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. 31 Aralık saat 21:00'da başlayan kısıtlama 4 Ocak saat 05.00'de sona ermişti. Toplamda 4 gün kısıtlama uygulanmıştı. Bu yıl için ise bir açıklama gelmedi. Buna göre şuan için bir kısıtlama olması söz konusu değil. Güncel bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?
2021 yılında 31 Aralık Cuma gününe denk geliyor. 1 Ocak resmi tatillerimiz arasında yer alıyor.
2021 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
12 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
13 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün
14 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün
15 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz Demokrasi Bayramı
19 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi
20 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün
21 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün
22 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün
23 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Yılbaşı gecesi
Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.
UĞUR ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA!
Yeni varyant ve mevcut aşılar ile ilgili BioNTech CEO'su Uğur Şahin'nden beklenen açıklama geldi. Şahin, Salı The Wall Street Journal'a, varyantın daha yüksek oranda yeni enfeksiyonlara neden olabileceğini söyledi.
Aşılı bir kişinin mutasyona uğramış virüsü yenmek için gerekli bağışıklık sistemi kapasitesine sahip olacağına inandığını belirten Şahin insanları mümkün olduğunda takviye aşılarını yaptırmaya davet etti.
Pek çok uzman, aşıların hedeflediği spike proteininde çok sayıda mutasyon olduğu için Covid aşılarının varyanta karşı etkili olmayacağından korkuyor. Şahin'in bu teoriye yanıtı ise şu şekilde oldu: 'Korkmayın, plan aynı... Üçüncü aşınızı olun.'