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    • Güncel
    • 01.12.2021 09:27
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    • 01.12.2021 09:27
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    Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı 2022? 31 Aralık Cuma kısıtlama olacak mı?

    İlk kez 2019 yılında hayatımıza giren ölümcül koronavirüs salgını hala devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yılbaşı dolayısıyla 4 günlük kısıtlama uygulanmıştı. 2021 yılının son ayına girmemizle birlikte bu yılbaşında da herhangi bir yasak, kısıtlama olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki; Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı 2022? 31 Aralık Cuma kısıtlama olacak mı? İşte yoğun olarak araştırılan soruların yanıtları...

    Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı 2022?

    Yeni yıl için kutlama hazırlıkları başladı. 31 Aralık Cuma gününe artık az bir zaman kaldı. Türkiye'de koronavirüs salgınındaki vaka artışları nedeniyle 2020 yılında yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Vatandaşlar bu yıl da yasak ve ya kısıtlama olup olmayacağını merak ediyor. Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı 2022? 31 Aralık Cuma kısıtlama olacak mı? soruları aralık ayına girdiğimiz şu günlerde e çok araştırılan konular arasına girdi. İşte konjuya ilişkin bilgiler...

    YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

    2020 yılında yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. 31 Aralık saat 21:00'da başlayan kısıtlama 4 Ocak saat 05.00'de sona ermişti. Toplamda 4 gün kısıtlama uygulanmıştı. Bu yıl için ise bir açıklama gelmedi. Buna göre şuan için bir kısıtlama olması söz konusu değil. Güncel bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

    YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

    2021 yılında 31 Aralık Cuma gününe denk geliyor. 1 Ocak resmi tatillerimiz arasında yer alıyor.

    2021 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

    1 Ocak Yılbaşı
    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
    12 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
    13 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün
    14 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün
    15 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün
    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
    15 Temmuz Demokrasi Bayramı
    19 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi
    20 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün
    21 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün
    22 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün
    23 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün
    30 Ağustos Zafer Bayramı
    28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    31 Aralık Yılbaşı gecesi


    Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.

    UĞUR ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA!

    Yeni varyant ve mevcut aşılar ile ilgili BioNTech CEO'su Uğur Şahin'nden beklenen açıklama geldi. Şahin, Salı The Wall Street Journal'a, varyantın daha yüksek oranda yeni enfeksiyonlara neden olabileceğini söyledi.

    Aşılı bir kişinin mutasyona uğramış virüsü yenmek için gerekli bağışıklık sistemi kapasitesine sahip olacağına inandığını belirten Şahin insanları mümkün olduğunda takviye aşılarını yaptırmaya davet etti.

    Pek çok uzman, aşıların hedeflediği spike proteininde çok sayıda mutasyon olduğu için Covid aşılarının varyanta karşı etkili olmayacağından korkuyor. Şahin'in bu teoriye yanıtı ise şu şekilde oldu: 'Korkmayın, plan aynı... Üçüncü aşınızı olun.'

        PFIZER'DAN YENİ AŞI KARARI

        Öte yandan BioNTech ile birlikte Koronavirüs aşısı geliştiren şirketin CEO'su Albert Bourla, yeni aşı için ilk DNA şablonunun Cuma günü tamamlandığını ve gelecek yılın başlarında kullanıma hazır olacağını tahmin ettiğini söyledi.

        Pfizer CEO'su CNBC'ye verdiği demeçte 'Cuma günü, yeni bir aşının üretiminin, geliştirme sürecinin ilk kısmı olan ilk DNA şablonumuzu yaptık ve 100 günden daha kısa bir sürede aşıya kavuşabileceğimizi net olarak ortaya koyduk' ifadelerine yer verdi.

        Bourla, mevcut aşıların varyanta karşı etkili olacağına inandığı için yeni bir aşıya ihtiyaç duyulmayabileceğini söyledi. CEO söz konusu çalışmanın olası bir kötü senaryona hazırlıklı olmak için yapıldığının altını çizdi. Şirket bu araştırma kapsamında delta ve beta aşılarını da Omicron'a karşı denemeyi planlıyor.

        DİĞER ŞİRKETLER DE HAREKETE GEÇTİ: ZAMANA KARŞI YARIŞ

        Omicron'a karşı harekete geçen tek şirket Pfizer değil. Moderna baş sağlık görevlisi Paul Burton, gelecek yıl Omicron'a karşı yeniden formüle edilmiş bir aşının piyasaya sürülebileceğini söylemişti.

        AstraZeneca ise yeni varyantlara hızla yanıt verebileceğini ve şirketin yeni varyanta karşı antikor kokteylini test etmeye başladığını duyurmuştu.

        MODERNA CEO'SUNDAN UYARI

        Ancak bu konuda daha karamsar olan isimler de var. Dün, İngiliz Financial Times gazetesine konuşan Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın CEO'su Stéphane Bancel, "(Bu aşıların) Delta varyantında gördüğümüz ile aynı etkiyi yaratabileceği bir dünya yok diye düşünüyorum" dedi.

        Covid aşılarının Omicron'a karşı etkinliğinin ne kadar düşeceğini de tahmin edemediklerini söyleyen Bancel, "Verilerin gelmesini beklememiz gerek ancak görüştüğüm bilim insanları 'Durum hiç iyi değil' fikrinde" diye konuştu.

        Bancel'e göre, bu varyantın çok mutasyonlu olması nedeniyle var olan aşıların içeriğinde de değişiklik yapılması gerekebilir.

        İŞTE EN ÇOK ETKİLENEN GRUP

        Omicron'u ilk fark eden kişi olan Güney Afrika Tabipler Birliği başkanı olan Dr Angelique Coetzee, önceki dalgalarda olduğu gibi Omicron'da da önce gençlerin hastalandığını söyledi.

        Doktorun şimdiye kadarki deneyimi, varyantın 40 veya daha genç olan insanları etkilemesiydi. Güney Afrika sağlık bakanı Dr Joe Phaahla, aşı oranları nispeten düşük olduğu için gençlerin Omicron'dan en çok etkilenen grup olduğunu söyledi.

        YENİ SEMPTOMLARI AÇIKLADI

        Good Morning Britain'a konuşan Coetzee, Omicron bulaşan hastaların daha önceki varyantlara yakalananlardan farklı semptomlara sahip olduğunu söyledi. Dr Coetzee, gördüğü hastalara dayanarak başlıca semptomların yorgunluk, vücut ağrıları ve baş ağrısı olduğunun altını çizdi.

        'Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti' diyen Coetzee, daha önceki açıklamasında hastaların yaklaşık yarısının aşısız olduğu bilgisine dikkat çekmişti. Coetzee, Wuhan ve Delta'da görülenin aksine bu varyant ile enfekte olanlardan hiçbirinin koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini belirtti.

        Coetzee, ayrıca Omicron'a yakalanan kişilerde Delta varyantının aksine oksijen seviyelerinde büyük bir düşüş olmadığını söyledi. Bu varyanta yakalananlarda hafif bir öksürüğün olabileceğinin altını çizen uzman isim, 'Enfekte olanlardan bazıları şu anda evde tedavi ediliyor' dedi.

        Doktor ayrıca son 10 gün içinde Covid-19 testi pozitif çıkan ve hastaneye kaldırılmadan tamamen iyileşen 30 hasta gördüğünü söyledi.
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