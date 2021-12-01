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    • 01.12.2021 10:59
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    • 01.12.2021 10:59
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    THY'den yurt içi uçuşlarında yeni kampanya

    Türkiye'nin en büyük markalarından THY, yurt içi uçuşlarda 129 liradan başlayan erken rezervasyon kampanyası düzenledi. THY'den yapılan açıklamada, kampanyanın 8 Şubat - 31 Mart 2022 tarihleri arasındaki biletlerde geçerli olacağı belirtildi.

    THY’den yurt içi uçuşlarında yeni kampanya

    Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarda 129 TL'den başlayan fiyatlarla erken rezervasyon kampanyası düzenledi.

    THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre şirket, yolcularına yurt içi uçuşlarda uygun fiyatlarla uçuş imkanı sağlıyor.

    Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 1-2 Aralık 2021 tarihinde satın alacakları biletler ile 8 Şubat-31 Mart 2022 tarihleri arasında her şey dahil 129,99 TL'den başlayan fiyatlarla uçuş imkanı elde ediyor.

    Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere "https://www.turkishairlines.com/tr-tr/kampanyalar/yurtici-ucak-bileti-kampanyasi/index.html" linkinden ulaşılabilir.

    Satış ofisleri ve seyahat acentelerinden alınan biletlerin ücretlerinin değişiklik gösterebileceği belirtildi.

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