İstanbul'un göbeğinde sır ölüm! 50 yaşındaki Kırgızistan uyruklu bir kadın Osmanbey'de bir otelde ölü bulundu

Bunun üzerine olay yerine gelen adli tabibin ölümü şüpheli bulması üzerine olay yeri inceleme ekipleri odada çalışma yaptı. Katta yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından kadının cansız bedeni, cenaze aracı ile Adli Tıp Morguna kaldırıldı.