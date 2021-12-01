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    • 02.12.2021 11:05
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    AKS sınavı kalktı mı? AKS sınavı yerine öğretmenlere hangi program uygulanacak? Adaylık Kaldırma Sınavı nedir, kaldırıldı mı? Başkan Erdoğan açıkladı!

    Adaylık Kaldırma Sınavı kalkacak mı sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Öğretmenlik mesleğinde 1 yılını doldurmuş adayların katılım gösterdiği ve başarılı olması halinde mesleğe devam ettiği Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS), Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Öğretmenlik Meslek Kanunu çerçevesinde ele alındı. Peki, AKS kalkacak mı? AKS sınavı kalktı mı? AKS sınavı yerine öğretmenlere hangi program uygulanacak? İşte son dakika açıklamalar...

    takvim.com.tr
    Adaylık Kaldırma Sınavı nedir, kaldırıldı mı? AKS sınavı kalktı mı?

    Adaylık Kaldırma Sınavı hakkıdna araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenlerin, aday öğretmenliklerinin kaldırılması yani asli öğretmenliğe geçiş için her sene sınav yapıyor. Bu sınava adaylık kaldırma sınavı yani AKS adı veriliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20. Milli Eğitim Şurası'nda adaylık kaldırma sınavı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında, "Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı bir kenara bırakıyoruz." ifadelerine yer verdi. Peki, Adaylık Kaldırma Sınavı nedir, kaldırıldı mı? AKS sınavı kalktı mı? İşte konu hakkında son dakika gelişmeler...

    ADAYLIK KALDIRMA SINAVI KALDIRILDI MI?

    Adaylık Kaldırma Sınavı'nın kaldırılmasıyla ilgili Başkan Erdoğan son dakika açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını bir kenara bırakıyoruz. Mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız." Açıklamasını yaptı.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ADAYLIK KALDIRMA SINAVI AÇIKLAMASI!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20. Milli Eğitim Şurası'na katıldı. Erdoğan, Külliye'deki programda önemli açıklamalarda bulundu.

    Öğretmenlerimizin şartlarını iyileştirmek için son 19 yılda çok önemli adımlar attık. Başkaları öğretmenlerimizi tehdit ile meşgulken, biz son olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir müjdemizi daha paylaştık. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede Meclis'imize sunacağız. Öğretmenlerimiz ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar.

        Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı bir kenara bırakıyoruz, bir program uygulayarak öğretmenlerimize destek olacağız. Uzman öğretmenlerimiz bir derece alacaklar ve maaşlarında 1000 TL artış olacak. Yüksek Lisans yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaklar. 10 yıllık uzman öğretmenler sınavda başarılı olduktan sonra baş öğretmen olacaklardır. Ayrıca maaşlarında 2 bin TL artışa gideceğiz. Doktora yapan öğretmenlerimiz bu sınavdan muaf olacaklar.

        Ek göstergeleri söz verdiğimiz gibi 3600'e çıkaracağız. Kadrolu, sözleşmeli öğretmen ayrımını da ortadan kaldıracağız. Sözleşmeli öğretmenler kadrolular ile aynı şartlara sahip olacaklar.

        Orta öğretimde profesörlerimiz gelsinler okullarımıza müdür olsunlar. Orta öğretime farklı bir zenginlik kazandıracaktır. Bu çağrımı buradan bir kez daha yapıyorum. Birkaç tane var, onları da tebrik ediyorum.

        ADAYLIK KALDIRMA SINAVI NEDİR?

        Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenlerin, aday öğretmenliklerinin kaldırılması yani asli öğretmenliğe geçiş için her sene sınav yapmaktadır. Bu sınava adaylık kaldırma sınavı yani AKS adı verilmektedir. Adaylık Kaldırma Sınavı yani AKS, her sene 81 il merkezinde tek sınavda yapılır.
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        Haberler Güncel AKS sınavı kalktı mı? AKS sınavı yerine öğretmenlere hangi program uygulanacak? Adaylık Kaldırma Sınavı nedir, kaldırıldı mı? Başkan Erdoğan açıkladı!
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