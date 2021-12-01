AKS sınavı kalktı mı? AKS sınavı yerine öğretmenlere hangi program uygulanacak? Adaylık Kaldırma Sınavı nedir, kaldırıldı mı? Başkan Erdoğan açıkladı!

Adaylık Kaldırma Sınavı hakkıdna araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenlerin, aday öğretmenliklerinin kaldırılması yani asli öğretmenliğe geçiş için her sene sınav yapıyor. Bu sınava adaylık kaldırma sınavı yani AKS adı veriliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20. Milli Eğitim Şurası'nda adaylık kaldırma sınavı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında, "Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı bir kenara bırakıyoruz." ifadelerine yer verdi. Peki, Adaylık Kaldırma Sınavı nedir, kaldırıldı mı? AKS sınavı kalktı mı? İşte konu hakkında son dakika gelişmeler...
ADAYLIK KALDIRMA SINAVI KALDIRILDI MI?
Adaylık Kaldırma Sınavı'nın kaldırılmasıyla ilgili Başkan Erdoğan son dakika açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını bir kenara bırakıyoruz. Mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız." Açıklamasını yaptı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ADAYLIK KALDIRMA SINAVI AÇIKLAMASI!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20. Milli Eğitim Şurası'na katıldı. Erdoğan, Külliye'deki programda önemli açıklamalarda bulundu.
Öğretmenlerimizin şartlarını iyileştirmek için son 19 yılda çok önemli adımlar attık. Başkaları öğretmenlerimizi tehdit ile meşgulken, biz son olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir müjdemizi daha paylaştık. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede Meclis'imize sunacağız. Öğretmenlerimiz ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar.