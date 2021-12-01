AKS sınavı kalktı mı? AKS sınavı yerine öğretmenlere hangi program uygulanacak? Adaylık Kaldırma Sınavı nedir, kaldırıldı mı? Başkan Erdoğan açıkladı!

Ek göstergeleri söz verdiğimiz gibi 3600'e çıkaracağız. Kadrolu, sözleşmeli öğretmen ayrımını da ortadan kaldıracağız. Sözleşmeli öğretmenler kadrolular ile aynı şartlara sahip olacaklar.

Orta öğretimde profesörlerimiz gelsinler okullarımıza müdür olsunlar. Orta öğretime farklı bir zenginlik kazandıracaktır. Bu çağrımı buradan bir kez daha yapıyorum. Birkaç tane var, onları da tebrik ediyorum.