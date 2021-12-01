Nureddin Nebati kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Eşi kim? Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin biyografisi!

NUREDDİN NEBATİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964 Şanlıurfa Viranşehir doğumludur.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitiren Nebati, yüksek lisansını da aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Daha sonra Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora ünvanını aldı.

Nebati, AK Parti 4'üncü Olağan Kongresi'nde MKYK Üyesi seçildi ve 2014-2015 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24'üncü dönem İstanbul, 25'inci dönem Şanlıurfa Milletvekili olarak TBMM'de görevlerde bulundu. Orta düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre Görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü nüshasında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararı şöyle;

"Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104. ve 106. maddeleri gereğince atanmıştır."

BAKAN NEBATİ'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ilk açıklamayı Twitter hesabından yaptı. Bakan Nebati, "Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah" açıklamasında bulunudu.