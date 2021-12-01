Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.12.2021 08:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.12.2021 20:46
    ABONE OL

    Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası Omicron varyantı açıklaması: Endişe verici bir gelişme yok

    Son dakika haberine göre Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Yeni varyantların çıkması beklenen bir durum, endişe verici bir gelişme yok" ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakan Koca açıkladı: Endişe verici bir gelişme yok!

    Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.


    ENDİŞE VERİCİ BİR GELİŞME YOK


    Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni varyantların çıkması beklenen bir durum, endişe verici bir gelişme yok" denildi.



    OMİCRON VARYANTINA RASTLANMAMIŞTIR
    Açıklamada, "Yeni varyantın birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı anlaşılmıştır. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır. Şu ana kadar ülkemizde Omicron varyantına rastlanmamıştır." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamadan satır başları;

        TURKOVAC İÇİN ACİL KULLANIM İÇİN MÜRACAAT
        Yerli aşımız Turkovac acil kullanım onayı için uluslararası tanınırlığı olan, regülasyon otoritesi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuza müracaat edilmiştir.



        YIL BİTMEDEN KULLANIMA GİRECEK
        Kurumun ilgili uzmanları ve bilim insanlarından oluşan komisyonun değerlendirmesini en kısa sürede tamamlayarak, uygun görmesi halinde yıl bitmeden yerli aşımızın yaygın kullanıma gireceğini bir kez daha müjdelemek isterim.

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Asgari ücrette işçilerin talebi
        Haberler Güncel Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası Omicron varyantı açıklaması: Endişe verici bir gelişme yok
            SON DAKİKA