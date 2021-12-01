Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası Omicron varyantı açıklaması: Endişe verici bir gelişme yok





YIL BİTMEDEN KULLANIMA GİRECEK

Kurumun ilgili uzmanları ve bilim insanlarından oluşan komisyonun değerlendirmesini en kısa sürede tamamlayarak, uygun görmesi halinde yıl bitmeden yerli aşımızın yaygın kullanıma gireceğini bir kez daha müjdelemek isterim.

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