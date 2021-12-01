Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası Omicron varyantı açıklaması: Endişe verici bir gelişme yok

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.
ENDİŞE VERİCİ BİR GELİŞME YOK
Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni varyantların çıkması beklenen bir durum, endişe verici bir gelişme yok" denildi.
OMİCRON VARYANTINA RASTLANMAMIŞTIR
Açıklamada, "Yeni varyantın birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı anlaşılmıştır. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır. Şu ana kadar ülkemizde Omicron varyantına rastlanmamıştır." ifadelerine yer verildi.