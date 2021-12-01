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    • Güncel
    • 01.12.2021 09:09
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    • 01.12.2021 09:12
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    SON DAKİKA! Ağrı ve Iğdır'da terör örgütü PKK'ya karşı Eren Kış-9 operasyonu! 910 personel katılıyor

    Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı Ağrı ve Iğdır'da Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu. Operasyona 910 personelin katıldığı açıklandı.

    İki ilde terör örgütü PKK’ya karşı dev operasyon

    İçişleri Bakanlığı Ağrı ve Iğdır'da Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu. Operasyona 910 personelin katıldığı açıklandı.

    İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama
    İçişleri Bakanlığınca Ağrı ve Iğdır illerinde "Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş" operasyonu başlatıldı.

    Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 910 personel görev alıyor.

    PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Ağrı ve Iğdır İllerinde "EREN KIŞ-9 (AĞRI - TENDÜREK) ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ HÜSEYİN KELEŞ" Operasyonu başlatıldı.

    Operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (910) personel (77) operasyonel tim görev alıyor.

    Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Ağrı ve Iğdır'da terör örgütü PKK'ya karşı Eren Kış-9 operasyonu! 910 personel katılıyor
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