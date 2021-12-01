Lodostan gelen servet! Marmara Denizi kırmızıya boyandı! İlaç ve kimyada kullanılıyor

Milliyet'te yer alan habere göre, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, "Kırmızı alglerin kitle halinde aşırı çoğalma göstermesi denize halen kirlilik unsurlarının bırakıldığını kanıtlıyor. Bu yıl hava ve su sıcaklığının mevsim normallerine göre göreceli yüksek ve su değişiminin az olması, azot ve fosfor gibi kirleticilerinde etkilemesiyle çoğalmanın önünü açıyor" dedi.