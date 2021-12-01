Adaylık Kaldırma Sınavı nedir, kaldırıldı mı? AKS sınavı kalktı mı? AKS sınavı yerine öğretmenlere hangi program uygulanacak? Başkan Erdoğan açıkladı!

Adaylık Kaldırma Sınavı kalkacak mı sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Öğretmenlik mesleğinde 1 yılını doldurmuş adayların katılım gösterdiği ve başarılı olması halinde mesleğe devam ettiği Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS), Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Öğretmenlik Meslek Kanunu çerçevesinde ele alındı. Peki, AKS kalkacak mı? AKS sınavı kalktı mı? AKS sınavı yerine öğretmenlere hangi program uygulanacak? İşte son dakika açıklamalar...
ADAYLIK KALDIRMA SINAVI KALDIRILDI MI?
Adaylık Kaldırma Sınavı'nın kaldırılmasıyla ilgili Başkan Erdoğan son dakika açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını bir kenara bırakıyoruz. Mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız." Açıklamasını yaptı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ADAYLIK KALDIRMA SINAVI AÇIKLAMASI!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20. Milli Eğitim Şurası'na katıldı. Erdoğan, Külliye'deki programda önemli açıklamalarda bulundu.
Öğretmenlerimizin şartlarını iyileştirmek için son 19 yılda çok önemli adımlar attık. Başkaları öğretmenlerimizi tehdit ile meşgulken, biz son olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir müjdemizi daha paylaştık. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede Meclis'imize sunacağız. Öğretmenlerimiz ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar.