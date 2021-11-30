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    • Güncel
    • 30.11.2021 20:43
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    • 30.11.2021 20:49
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 30 Kasım 2021 koronavirüs vaka tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanlığı, 30 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 359 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu Twitter üzerinden paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 359 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi yaşamını yitirdi.

    "AŞILARINIZI OLUN"
    Günlük Covid-19 tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir dozun yetersizliğinin bilinmesine ve ısrarlı uyarılara rağmen ikinci doz aşısını olmayan 5.166.607 kişi var. Üçüncü dozda ise beklenen seviyenin çok altındayız: Sadece 12.180.234 kişi üçüncü doz aşısını oldu. Bu, yetişkin nüfusun %20,01'ine karşılık geliyor. Aşılarınızı olun" ifadelerini kullandı.

    29 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        28 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        27 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU


        26 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        25 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        24 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        23 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

            22 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

            21 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

            20 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

                19 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

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                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 30 Kasım 2021 koronavirüs vaka tablosunu duyurdu
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