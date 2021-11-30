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    Bugün de okullar tatil olacak mı? 1 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir okulların tatil olduğu iller listesi! 1 Aralık Çarşamba okulların tatil olduğu iller hangileri?

    Bugün (1 Aralık) okulların tatil durumu ile ilgili son dakika gelişmeler araştırılıyor. Lodos ve olumsuz hava şartları nedeniyle bazı illerde dün eğitime bir gün ara verildi. Şiddetli fırtınanın devam etmesiyle birlikte okullarda tatilin bugün devam edip etmeyeceği ise merak ediliyor. Peki, 1 Aralık Çarşamba okulların tatil olduğu iller hangileri? Bugün de okullar tatil olacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bartın, Düzce yarın da okullar tatil mi? İşte son dakika açıklamalar...

    takvim.com.tr
    1 Aralık Çarşamba okulların tatil olduğu iller hangileri?

    Bugün de okulların tatil olup olmayacağı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin birçok ilinde etkili olan lodos ve şiddetli fırtına nedeniyle bugün birçok ilde okullar tatil edildi. İstanbul'un hemen ardından Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Bartın ve Düzce'de eğitime bir gün ara verildi. Lodosun ve şiddetli rüzgarın bugün de devam etmesi nedeniyle 1 Aralık'ta okulların tekrar tatil edilip edilmeyeceği merak edilirken son dakika valilik açıklamaları da takip ediliyor. Peki, 1 Aralık Çarşamba okulların tatil olduğu iller hangileri? Bugün de okullar tatil olacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bartın, Düzce yarın da okullar tatil mi? İşte son dakika açıklamalar...

    1 ARALIK YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Bugün okulların tatil olduğu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

    İstanbul Valiliği tarafından dün yapılan açıklamada eğitime bir gün ara verildiği duyurulmuştu. İşte o açıklama:



    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre;

    İlimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir.

    İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.



        Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır.

        Kocaeli'de de lodos nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi. Sinop genelinde tüm okullar yurt genelinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle 1 gün süreyle tatil edildi. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle Yüz Yüze Eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.



        Bursa Valisi Yakup Canbolat Twitter hesabından yaptığı açıklamada, eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Tekirdağ'da şiddetli lodos sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Balıkesir Valiliği tarafından gece saatlerinde alınan karar doğrultusunda yüz yüze eğitime salı günü ara verildiği açıklandı. Çanakkale'de, yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

        Düzce Valisi Cevdet Atay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda lodos nedeniyle okulların Salı günü 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

        ANKARA VALİLİĞİ'NDEN FIRTINA UYARISI YAPILDI

        Ankara Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

        Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 29 Kasım Pazartesi gecesi ve 30 Kasım Salı günü sabahının ilk saatlerinden itibaren Ankara'da rüzgârın batı ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

        Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        Kamuoyunun bilgisine sunulur.
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        Haberler Güncel Bugün de okullar tatil olacak mı? 1 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir okulların tatil olduğu iller listesi! 1 Aralık Çarşamba okulların tatil olduğu iller hangileri?
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