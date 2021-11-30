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    • Güncel
    • 30.11.2021 09:07
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    • 30.11.2021 09:21
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    SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13-19 Kasım arası haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13-19 Kasım arası haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı. Bakan Koca "13-19 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." dedi. 88 bin 198 kişiyle Türkiye'de nüfusu az illerden olan Tunceli'nin vaka artış hızında zirvede yer alması dikkat çekti.

    Haftalık vaka haritası

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13-19 Kasım arası haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı. Bakan Koca "13-19 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." dedi.

    Haritaya göre; İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka oranı 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 oldu.

    Bakan Koca vaka sayısı en çok artan illerimiz için de "13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin." ifadelerini kullandı.

    KORONAVİRÜSTE SON DURUM
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu Twitter üzerinden paylaştı.



        Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 317 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi.

        AŞILAMADA SON DURUM
        18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,21, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,59 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 120 milyon 261 bin 629 doza yükseldi.

        18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.

        En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

        ÜLKEMİZDE OMICRON VARYANTINA RASTLANDI MI?
        Günlük Covid-19 tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin oca, "Omicron (Nu) varyantı gelişmesini ve buna karşı aldığımız tedbiri 26 ve 27 Kasımda açıkladık. Varyantlar, örneklerini daha önce yaşadığımız gibi, salgın sürecinin doğal bir parçasıdır. Ülkemizde yeni varyanta rastlanmamıştır. Tedbirin önemi ise tekrar ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

        28 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        27 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU


        26 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        25 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        24 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

            23 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

            22 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

            21 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

                20 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

                19 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

                18 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
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                    Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13-19 Kasım arası haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı
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