SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13-19 Kasım arası haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13-19 Kasım arası haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı. Bakan Koca "13-19 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." dedi.
Haritaya göre; İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka oranı 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 oldu.
Bakan Koca vaka sayısı en çok artan illerimiz için de "13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin." ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜSTE SON DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu Twitter üzerinden paylaştı.