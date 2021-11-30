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    • 30.11.2021 09:36
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    İstanbul'da çıkan arbedede şüpheli kişi öldü, polis görevden uzaklaştırıldı

    İstanbul Kadıköy'de 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerden biri yakalandı. Gözaltına alınmamak için direndiği belirtilen E.Ç. yaşanan arbedede polisin silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi. İstanbul Valiliği, polis memurunun görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Haberin detayları...

    DHA
    Kadıköy’de şüpheli kişi öldü, polis görevden uzaklaştırıldı

    Olay dün akşam saat 22.00 sıralarında Kadıköy Göztepe Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde meydana geldi.

    İstanbul Valiliği'nin olayla ilgili açıklamasında, "Göztepe mahallesinde uygulama yapan ekibimizin "dur" ihtarına uymayan şüpheli bir araç takibe alınmıştır. Fahrettin Kerim Gökay Caddesinde önü kesilmek suretiyle durdurulan araçta bulunanlardan E.Ç. yaya olarak firar etmiştir. Sürücü Ç.K. ise yakalama işlemi sırasında görevli personele mukavemette bulunmuş, o esnada polis memurunun elindeki silahın ateş alması sonucu vurularak, olay yerinde hayatını kaybetmiştir" denildi.

    Açıklamada, E.Ç.'nin daha sonra yakalandığı üzerinden ise 15 paket uyuşturucu madde, araçta yapılan aramada ise 2 fişek halinde uyuşturucu madde ve telsiz ele geçirildiği ifade edildi.

    Kadıköy'de şüpheli kişi öldü, polis görevden uzaklaştırıldı

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