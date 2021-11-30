Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.12.2021 06:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.12.2021 06:09
    ABONE OL

    Bugün okullar tatil mi? 1 Aralık İzmir'de okullar tatil mi? İzmir'de lodostan dolayı okullar tatil olacak mı? İzmir Valiliği son dakika açıklama!

    Türkiye'nin birçok ilinde görülen şiddettli fırtına ve lodos hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Binlerce öğrenci ve velinin merak ettiği 30 Kasım günü için İzmir'de okullar tatil edilmedi. İzmir'de fırtına bugün de etkisini sürdürdü. Özellikle Karşıyaka, Konak ve Narlıdere ilçelerinde fırtınanın saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıktı. Fırtınanın yön değiştirmesi nedeniyle bu kez Konak'ta deniz taştı. Olumsuz hava şartlarının devam etmesiyle birlikte öğrenciler ve veliler 1 Aralık'ta okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. Peki, yarın okullar tatil mi? 1 Aralık İzmir'de okullar tatil mi? İzmir'de lodostan dolayı okullar tatil olacak mı? İşte İzmir Valiliği son dakika açıklama!

    takvim.com.tr
    Bugün okullar tatil mi? 1 Aralık İzmir’de okullar tatil mi?

    Türkiye'nin birçok ilinde yaşanan kuvvetli rüzgar bugün de etkisini göstermeye devam ediyor. Dün losos ve fırtına nedeniyle bugün İstanbul başta olmak üzere birçok ilde eğitime ara verildi. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da rüzgar ve fırtına bugün de hayatı olumsuz etkiledi. İzmir Konak'ta deniz taştı, iş yerlerini su bastı. Bu gelişmelerin ardından yarın İzmir'de okulların tatil olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, yarın okullar tatil mi? İzmir'de lodostan dolayı okullar tatil olacak mı? 1 Aralık İzmir'de okullar tatil mi? İşte İzmir Valiliği son dakika açıklamalar!



    1 ARALIK İZMİR'DE OKULLAR TATİL OLACAK MI?

    İzmir'de öğrenciler yaşanabilecek olumsuz şartlar sebebiyle 1 Aralık'ta okullar tatil edilecek mi merak ediyordu. Henüz tatil açıklaması gelmedi. Remsi açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacaktır.

    İZMİR'DE HAVA DURUMU!

    İzmir'de dün zaman zaman saatteki hızı 111 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle kent genelinde 33 ağaç devrildi; Menderes, Tire, Karaburun ve Foça'da binaların çatısı uçtu. Karşıyaka'da deniz taştı.

    Fırtına bugün de etkisini sürdürdü. Özellikle Karşıyaka, Konak ve Narlıdere ilçelerinde fırtınanın saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıktı. Fırtınanın yön değiştirmesi nedeniyle bu kez Konak'ta deniz taştı. Kordon boyunda yol, 30 santimetreyi bulan suyuyla doldu. Araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Sahildeki bazı iş yerlerinde de su baskınları yaşandı.

        METEOROLOJİ'DEN UYARI

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Rüzgar güney ve güneybatı yönünden tam fırtına şeklinde esecek. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı" açıklaması yapıldı.

        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kuvvetli fırtına nedeniyle 749 personel ve 200'den fazla araçla teyakkuz halinde olduklarını duyurdu.

        DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ

        Fırtına İzmir'de deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Dün İZDENİZ tarafından yapılan açıklamayla saat 08.25'te iptal edilen vapur seferleri hava koşulları nedeniyle bugün de yapılamadı. Fırtınanın ilerleyen saatlerde daha da etkili olması bekleniyor.

        Karşıyaka sahilinde vakit geçiren vatandaşlardan Baturhan Kınay, "Dün fırtına ülke genelinde çok etkiliydi. Yürümekte bile zorlandım. Bugün için de sahilde biraz vakit geçirmek istedim. Uyarılar bugün de devam ediyormuş. İlerleyen saatlerde fırtına etkisini arttırırsa ben de sahil kesiminde durmam" dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması
        Haberler Güncel Bugün okullar tatil mi? 1 Aralık İzmir'de okullar tatil mi? İzmir'de lodostan dolayı okullar tatil olacak mı? İzmir Valiliği son dakika açıklama!
            SON DAKİKA