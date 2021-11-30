Bugün okullar tatil mi? 1 Aralık İzmir'de okullar tatil mi? İzmir'de lodostan dolayı okullar tatil olacak mı? İzmir Valiliği son dakika açıklama!

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Rüzgar güney ve güneybatı yönünden tam fırtına şeklinde esecek. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı" açıklaması yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kuvvetli fırtına nedeniyle 749 personel ve 200'den fazla araçla teyakkuz halinde olduklarını duyurdu.