Bugün okullar tatil mi? 1 Aralık İzmir'de okullar tatil mi? İzmir'de lodostan dolayı okullar tatil olacak mı? İzmir Valiliği son dakika açıklama!

Türkiye'nin birçok ilinde yaşanan kuvvetli rüzgar bugün de etkisini göstermeye devam ediyor. Dün losos ve fırtına nedeniyle bugün İstanbul başta olmak üzere birçok ilde eğitime ara verildi. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da rüzgar ve fırtına bugün de hayatı olumsuz etkiledi. İzmir Konak'ta deniz taştı, iş yerlerini su bastı. Bu gelişmelerin ardından yarın İzmir'de okulların tatil olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, yarın okullar tatil mi? İzmir'de lodostan dolayı okullar tatil olacak mı? 1 Aralık İzmir'de okullar tatil mi? İşte İzmir Valiliği son dakika açıklamalar!
1 ARALIK İZMİR'DE OKULLAR TATİL OLACAK MI?
İzmir'de öğrenciler yaşanabilecek olumsuz şartlar sebebiyle 1 Aralık'ta okullar tatil edilecek mi merak ediyordu. Henüz tatil açıklaması gelmedi. Remsi açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacaktır.
İZMİR'DE HAVA DURUMU!
İzmir'de dün zaman zaman saatteki hızı 111 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle kent genelinde 33 ağaç devrildi; Menderes, Tire, Karaburun ve Foça'da binaların çatısı uçtu. Karşıyaka'da deniz taştı.
Fırtına bugün de etkisini sürdürdü. Özellikle Karşıyaka, Konak ve Narlıdere ilçelerinde fırtınanın saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıktı. Fırtınanın yön değiştirmesi nedeniyle bu kez Konak'ta deniz taştı. Kordon boyunda yol, 30 santimetreyi bulan suyuyla doldu. Araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Sahildeki bazı iş yerlerinde de su baskınları yaşandı.